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Tarihi ilçedeki mağarayı kafeye dönüştürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Batman’ın 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan Hasankeyf ilçesinde daha önce ailesi tarafından ev ve ahır olarak kullanılan atıl durumdaki mağaralar, girişimci Eyüp Ağalday tarafından kafeye dönüştürüldü.Haziran ayında su tutması planlanan Ilısu Barajı göl havzasında kalacak olan tarihi ilçe Hasankeyf’te ailesinin yıllarca kullandığı 4 katlı mağarayı kafeye dönüştüren genç girişimci Eyüp Ağalday, mağaraları temizleyerek turizme kazandırmak istediklerini söyledi.

Tarihi ilçedeki mağarayı kafeye dönüştürdü

Batman’ın 12 bin yıllık tarihi geçmişi olan Hasankeyf ilçesinde daha önce ailesi tarafından ev ve ahır olarak kullanılan atıl durumdaki mağaralar, girişimci Eyüp Ağalday tarafından kafeye dönüştürüldü.
Haziran ayında su tutması planlanan Ilısu Barajı göl havzasında kalacak olan tarihi ilçe Hasankeyf’te ailesinin yıllarca kullandığı 4 katlı mağarayı kafeye dönüştüren genç girişimci Eyüp Ağalday, mağaraları temizleyerek turizme kazandırmak istediklerini söyledi. Asırlarca ataları tarafından hem ev hem de ahır olarak kullanılan mağara hakkında bilgi veren Ağalday, "Mağaraların üst tarafında dördüncü kattaki mağarada yaşıyorduk. Alt taraftaki mağara ise hayvancılıkla uğraştığımız için hayvanlarımızı besliyorduk. Yani ahır olarak kullanıyorduk. 1970-1980 yılları arasında yerleşik hayata geçilmesi için şehrin içinde konut evler yapıldı. 1985-1990 yılları arasında aşağıya geçtik. Ailemin son çocuğuyum ve ben mağarada doğmadım. Ablalarım, ağabeylerim hep mağarada doğdu. Biz burayı temizlemek ve turizme kazandırmak istedik. Burayı kafe yaptık. İsmini de eskilerden aldığı bir isim koyduk. Mezopotamya ovası olduğu için Mezopotamya Kafe yaptık. İnsanlar daha önce buraya geliyorlardı ve her yer çöplük içindeydi, ahırdı, insanlar fazla durmak istemiyordu kokudan dolayı. Biz de dedik ki bir temizleyelim. Hiç olmazsa millet gelsin temiz görsün" dedi.

"Mağaralar kışın sıcak, yazın da serin"
Bu mağaranın ilçenin en yüksek yerlerinden biri olduğunu kaydeden Ağalday, "Hasankeyf manzarası çok güzel görünüyor. Buradan tarihi eserler falan görünüyor. O yüzden havalar güzel olduğunda millet buraya geliyor fotoğraf çekiyor, dinlenmek istiyor. Çünkü mağaraların özelliği kışın sıcak, yazın çok da serin olur. Millet yazın gelir bu serin havada burada oturup çay, kahve ve su içer ya da dinlenip manzaraya bakar. Bazı arkadaşlar da gelip burada film falan çekiyor, belgeseller çekiliyor. Şuanda da hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yan taraftaki mağaralarda mecburiyetten dolayı hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kirleniyor elimizden geldiğince yine temizliyoruz. Ama inşallah daha sonralarda tekrardan bütün mağaraları temizleyip turizme kazandıracağız" diye konuştu.

Tarihi ilçedeki mağarayı kafeye dönüştürdü

Tarihi ilçedeki mağarayı kafeye dönüştürdü

Tarihi ilçedeki mağarayı kafeye dönüştürdü

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