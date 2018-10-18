"Tarihi İpek Yolunun İzinde Yerel Kalkınma Sempozyumu"

Bolu'da faaliyet gösteren sanayiciler, spor camiası ve çeşitli sektörlerin temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getiren "Tarihi İpek Yolunun izinde Yerel Kalkınma Sempozyumu" başladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda, özgün çalışmalara dayanan bildirilerle ulusal ve uluslararası alanda literatüre katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bolu’ya stratejik yol haritası çizilmesine katkı sağlaması da hedeflenen sempozyumda, hem jeopolitik konumu hem de Türkiye'de yarattığı katma değer ile cazip yatırım merkezleri arasında yer alan kentin yatırım alanları farklı bakış açıları ile incelenecek.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, burada yaptığı konuşmada, şu anda yaşanan çağın "harikalar zamanı" olduğunu belirterek, "Günümüzde yapay zeka ve zihin kontrolü konuşuluyor. Dünya hızla değişiyor. Süper bilgisayarlarla süper gençler var. En büyük sermaye, hayal gücü. Bu, bizde, Anadolu’da var. Gençlerimize bu hayal güçlerini gerçekleştirmelerine imkan verecek ortamlar sunmak gerekir." diye konuştu.