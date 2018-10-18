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"Tarihi İpek Yolunun İzinde Yerel Kalkınma Sempozyumu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: - "Dünya hızla değişiyor. Süper bilgisayarlarla süper gençler var. En büyük sermaye, hayal gücü. Bu, bizde, Anadolu’da var. Gençlerimize bu hayal güçlerini gerçekleştirmelerine imkan verecek ortamlar sunmak gerekir"

Bolu'da faaliyet gösteren sanayiciler, spor camiası ve çeşitli sektörlerin temsilcileri ile akademisyenleri bir araya getiren "Tarihi İpek Yolunun izinde Yerel Kalkınma Sempozyumu" başladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyumda, özgün çalışmalara dayanan bildirilerle ulusal ve uluslararası alanda literatüre katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Bolu’ya stratejik yol haritası çizilmesine katkı sağlaması da hedeflenen sempozyumda, hem jeopolitik konumu hem de Türkiye'de yarattığı katma değer ile cazip yatırım merkezleri arasında yer alan kentin yatırım alanları farklı bakış açıları ile incelenecek.

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, burada yaptığı konuşmada, şu anda yaşanan çağın "harikalar zamanı" olduğunu belirterek, "Günümüzde yapay zeka ve zihin kontrolü konuşuluyor. Dünya hızla değişiyor. Süper bilgisayarlarla süper gençler var. En büyük sermaye, hayal gücü. Bu, bizde, Anadolu’da var. Gençlerimize bu hayal güçlerini gerçekleştirmelerine imkan verecek ortamlar sunmak gerekir." diye konuştu.

Gençlerde mutlaka "ego ideali" olması gerektiğini de vurgulayan Tarhan, şöyle devam etti:

"Gençlerimiz, 'hayatın amacı ve anlamı ne?' sorularına cevap versin. Aksi halde genç, kendini harcar. Gençlerin sadece maddi değil, manevi hedefler de koymaları gerekiyor. 'Liderlik çemberi' kavramı çok önemli. Liderde olması gereken özelliklerden ilki güven ve üç tip liderlik var. Bunlar, klasik, karizmatik ve bilimsel liderlikler. İdeal liderin üç özelliği de yere ve zamana göre kullanabilmesi gerekiyor."

Kişinin dikkatini iyi yönetmesi gerektiğini de ifade eden Tarhan, “Takım lideri, takımının başında olmalı. Başarı takımın, başarısızlık ise liderindir. Takım olamayan başarılı olamaz." değerlendirmesini yaptı.

Tarhan'ın konuşmasının ardından, akademisyenler ve ilde faaliyet gösteren bazı iş adamları, turizm, finans, girişimcilik, hayvancılık, işletme, lojistik, maliye, pazarlama, tarım, ekonomi ve yönetim konularında sunumlar yaptı.

Sempozyum, yarın gerçekleşecek oturumların ardından sona erecek.

Açılışa, Bolu Valisi Aydın Baruş, BAİBÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, çeşitli üniversitelerden gelen akademisyenler ve Bolu'da faaliyet gösteren sektör temsilcileri katıldı.

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