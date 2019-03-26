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Tarihi İshak Paşa Sarayı baharda beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 15:18 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki İshak Paşa Sarayı ve çevresi, mevsim normalleri dışında yağan kar ile yeniden beyaz örtü ile kaplandı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde, ilkbaharda şaşırtan kar yağışı ile beyaza bürünen Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Bölgede son 3 gündür etkili olan mevsim normalleri dışındaki kar yağışı sebebiyle, Türkiye'nin en doğusunda bulunan ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı ve çevresi beyaz örtü ile kaplandı.

Osmanlı'nın Anadolu'daki en seçkin eserlerinden olan ve bünyesinde 116 oda, türbe, cami, surlar, iç ve dış avlular, divan ve harem salonları, koğuşlar barındıran tarihi saray, kar yağışı ve sis ile ayrı bir güzelliğe büründü.

Yüksek rakımı sebebiyle ilkbahara rağmen kış şartlarının hakim olduğu saray, karlar altındaki görüntüsüyle ziyaretçilerini cezbediyor.

Tarihi sarayın çevresindeki 3 bin yıllık Urartu Kalesi ve Eski Beyazıt Camisi de kar yağışı ile ayrı bir güzelliğe büründü.

"Medeniyetler beşiği" olarak anılan bölgedeki tarihi saray ve çevresindeki tarihi yapılar, her mevsim yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

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Ağrı Doğubayazıt İshak Paşa Sarayı kar yağışı

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