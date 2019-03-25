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Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışının etkisiyle beyaz örtü ile kaplandı.

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

Selahattin KAÇURU/DOĞUBAYAZIT (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, kar yağışının etkisiyle beyaz örtü ile kaplandı. Beyaza bürünen tarihi saray fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti.
Doğubayazıt ilçesinde dün başlayan ve bugün de zaman zaman etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Baharı beklerken ilçede kar yağması bölge sakinlerini şaşırttı. Bazı köy yollarını kapatan kar yağışı tarihi İshak Paşa Sarayı'nda kartpostallık görüntü oluşturdu. Mimarisi ve tarihiyle bölgenin en önemli turizm merkezlerinden biri olan saray, fotoğraf tutkunlarının akınına uğradı. Fotoğrafçılar, beyaza bürünen İshak Paşa Sarayı'nda fotoğraflar çekti.

FOTOĞRAFLI

Tarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründüTarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründüTarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründüTarihi İshak Paşa Sarayı beyaza büründü

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