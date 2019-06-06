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Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda bayram yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 13:18 | Son Güncelleme

Ziyaretçilerden Batuhan Güneş: - "İshak Paşa Sarayı, Topkapı Sarayı'ndan sonra Anadolu'daki en büyük ikinci saray ve bizim kültürümüzü en iyi yansıtan eserlerden"

Doğu Anadolu'nun gözde turizm mekanlarından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki tarihi İshak Paşa Sarayı, Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğruyor.

Mimarisi ve tarihsel özelliğiyle Doğu Anadolu Bölgesi'nin görkemli yapılarından İshak Paşa Sarayı, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen aileler, çocuklarıyla Osmanlı mimarisinin Anadolu'daki en seçkin örneklerinden İshak Paşa Sarayı'nı ziyaret etti.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen ziyaretçiler, Doğubayazıt ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta 1900 rakımlı tepe üzerinde kurulu olan tarihi saraya hayran kaldı.

Ziyaretçilerden Batuhan Güneş, AA muhabirine, Romanya'dan geldiğini ve dokuz günlük bayram tatilini tarihi ve kültürel yerleri gezerek değerlendirdiğini söyledi.

Sarayın Osmanlı tarihini en iyi yansıtan eserlerden olduğunu dile getiren Güneş, "İshak Paşa Sarayı, Topkapı Sarayı'ndan sonra Anadolu'daki en büyük ikinci saray ve bizim kültürümüzü en iyi yansıtan eserlerden. Coğrafi konum olarak da çok iyi bir yere yapılmış. Sarayın özellikle zindan bölümleri ve cami kısmına hayran kaldım. Herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Tarihi saray için "Anlatılmaz, yaşanır." ifadesini kullanan Oya Güneş de Doğubayazıt'a Romanya'dan geldiğini söyledi.

Herkesi bu eseri görmeye davet eden Güneş, "Genelde insanlar tatil yapmak için deniz kenarlarına gider. Ama buraları görmek her zaman mümkün olmuyor. Biz de bu sene Ramazan Bayramı tatilini burada değerlendirmek istedik. Herkese tavsiye ederim, gelsinler, görsünler ve muhteşem tarihimizi burada yaşasınlar." ifadelerini kullandı.

Van’da yaşadığını ve bu tarihi yapıyı görmek için her sene tarihi bölgeye geldiğini belirten Erdal Şimşek ise sarayın muhteşem bir tarihi dokuya sahip çok keyifli bir mekan olduğunu dile getirdi.

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