TARİHİ İSTANBUL SURLARI YAZI TAHTASINA DÖNDÜ

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA)

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde, 5. asırda inşasına başlanan İstanbul Surları'nda bakımsızlık nedeniyle oluşan tahribatın yanı sıra sprey boya ile yazılan duvar yazılarıyla da tahrip ediliyor. Tarihi surların Topkapı'daki bir burcunun tepesinde duvarların neredeyse tamamının bu yazılarla dolu olması tahribatın boyutunu gözler önüne seriyor.

İnşasına Doğu Roma İmparatorluğu döneminde başlanan ve günümüze kadar ulaşan 16 asırlık Tarihi İstanbul Surları, son yıllarda sur duvarlarında oluşan tahribat ve tehlike nedeniyle sık sık gündeme geliyor. İstanbul'un Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinde de önemli unsurlardan biri olan ve fetih stratejilerine de yön veren tarihi surlar, bu yönüyle İstanbul'un simgeleri arasında yer alıyor. Asırlara meydan okuyarak günümüze kadar ulaşsa da, surların bakımsızlığı ve kapsamlı bir restorasyonun yapılamamış olması bu tarihi mirasın bazı bölümlerinde ağır tahribat oluşması bazı noktalarda duvarların tamamen yıkılmasıyla sonuçlandı. Tarihi İstanbul Surları'nın karşı karşıya olduğu bir diğer problem ise, taş duvarlara sprey boya ile yazılan yazılar. Üç bölümden oluşan ve yaklaşık 20 kilometrelik uzunluğa sahip surlara sprey boya ile verilen tahribatı hemen hemen her bölümde rastlamak mümkün. Surların, günümüzde de Fatih ilçe sınırları içerisinde kalan Topkapı semtinde bulunan bir burcunun tepesindeki duvarların adeta yazı tahtasına dönmüş olması, tarihin izlerine sprey boyalı tahribatın ne denli ciddi olduğunu kanıtlar cinsten.

Görüntü Dökümü:

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-Tarihi İstanbul Surları'ndan genel görüntüler

-Tarihi İstanbul Surları'ndan detay görüntüler

-Tarihi İstanbul surlarına yazılan yazılar

-Arşiv(Havadan görüntüler)

