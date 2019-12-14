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Tarihi kahvenin sundurması çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan tarihi Deveciler Kahvehanesinin eternit sundurması bakımsızlık sebebiyle çöktü.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bulunan tarihi Deveciler Kahvehanesinin eternit sundurması bakımsızlık sebebiyle çöktü. Çökme sırasında şans eseri kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Turgutlu ilçesinde mülkü Recep Demirören’e ait olan tarihi Deveciler Kahvehanesinin eternit sundurmaları gece saat 03.00 sıralarında çöktü. Kahvehanenin kapalı olması ve o sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması olası bir facianın önüne geçerken, tarihi yapının duvarlarından kopmalar ve yıkılmalar da meydana geldi. Bölgeye gelen Turgutlu Belediyesi ekipleri, önlem amacıyla alana güvenlik şeridi çekti.
Öte yandan, binanın 2.derece sit alanı kapsamında olduğu için bakımsız kaldığı ve tehlike arz ettiği bildirildi.

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