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Tarihi kalede çatlaklar oluştu, 40 ev boşaltılacak -2

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesindeki tarihi kalenin bir bölümünde yıkılma ve çatlaklar meydana geldi.

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesindeki tarihi kalenin bir bölümünde yıkılma ve çatlaklar meydana geldi. Belediye tarafından kale eteğindeki 40 evin tedbir amaçlı tahliye edileceği açıklanarak, vatandaşlar uyarıldı.

Tarihi Çermik Kalesi'nin bazı bölümlerinde, belediye tarafından park yapımı sırasında çatlaklar oluştu, bir bölümünde de yıkılma meydana geldi. Yıkılma ve çatlakların, iş makinelerinin, kalenin önündeki dev kayaları kırması sonucu oluşan sarsıntıdan oluştuğu tahmin ediliyor. Çatlaklar oluşmasıyla parkta çalışmalar durdurulurken, Kale Mahallesi Muhtarı Abdullah Karabaş, gerekli önlemlerin alınması için çağrıda bulunarak, yağışla birlikte çatlak oluşan alanın çökebileceğini söyledi. Muhtar Karabaş, hayvanlarını otlatmak için Çermik Kalesi'ne çıkan çobanların oluşan çatlağı görmesi üzerine kendisine haber verdiğini ifade ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdiğini kaydetti. Polis ekipleri bölgeye gelerek şeritler çekip, park yapım alanına girişleri yasakladığını ve aşağıda bulunan evlerin sahiplerini de uyardıklarını bildiren Muhtar Karabaş, şöyle konuştu:

"Kaleye çıkarak oluşan çatlakları yerinde gördüm. Gerekli önlemler ivedilikle alınmalı. Bir felaketin yaşanmaması için çalışmalar hemen başlatılmalı. Parkın yapıldığı alanın hemen altında onlarca ev var. Yağışlar ile birlikte çatlak oluşan alanlar çökebilir. Şimdilik çalışmalar durmuş. İlgililere durumu bildirdik."

40 EV TAHLİYE EDİLECEK

Çermik Belediyesi, kalenin alt bölgesinde 40 evin boşaltılması için karar alındığını duyurdu. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, gerekli tedbirlerin alındığını ifade ederek, "Park yapımında artan yarışlar neticesinde toprağın yumuşaması nedeniyle böyle bir durum ortaya çıktı. Gerekli tedbirleri aldık, çok şükür hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadı. Evler için boşaltma talimatı verdik, vatandaşlarımız mağdur olmaması için kiralarını, ihtiyaçlarını belediye olarak üstleneceğiz. Güvenliği en üst seviyeye çıkarıp çalışmalara öyle devam edilecek. Vatandaşlardan ricam provokasyona izin vermemeleridir" diye konuştu.

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