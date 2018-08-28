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Tarihi kalede, define avcılarına karşı kameralı önlem

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2018 16:57 | Son Güncelleme

TARİHİ Çorum Kalesi'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - TARİHİ Çorum Kalesi'nin turizme kazandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Tarihi yapı içerisindeki 42 ev, hazırlanan proje kapsamında kamulaştırıldı, bölgenin define avcılarının yanı sıra olası hırsızlık olaylarına karşı önlem amacıyla güvenlik kamera sistemiyle donatılması için de çalışma başlatıldı. Çorum'da kent merkezi kale mahallesinde bulunan Danişmentliler ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin hüküm sürdüğü tarihlerde yapıldığı tahmin edilen tarihi Çorum Kalesi'nin turizme kazandırılması için harekete geçildi. Çorum Belediyesi, hazırlanan proje kapsamında tarihi kale içerisinde kalan 42 evi kamulaştırdı. 1 milyon 500 liralık kamulaştırmayla evlerin tahliyesine başlandı. Kamulaştırılan binaların yıkılıp kalenin kent turizmine kazandırılması için çalışmalar sürerken, Çorum Belediyesi de tarihi kale için bir dizi güvenlik tedbirleri aldı. Belediye tarihi yapının giriş bölümünde yer alan kapının kilidini güçlendirdi, ayrıca yeni kamera sisteminin kurulması için de çalışma başlattı. 4 güvenlik kamerası sayısının artırılacağı belirtildi. Çalışma sonunda kamenin içi ve çevresinin 24 saat kameralarla takip edileceği ifade edildi. 'YENİ BİR PROJE DAHA HAZIRLIYORUZ' Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, tarihi kalenin kent için önemli bir değer olduğunu belirterek Türkiye’nin tarihi eserlerle ilgili titiz bir çalışma içerisinde olduğunu söyledi. Zahir, "Tarihi niteliği haiz 3 ev ve bu evlerin bulunduğu 3 parselde rölöve projesi kurul tarafından onaylandı. Bu 3 evden bir tanesinin restorasyonuyla ilgili yapılan çalışma da onay aldı. Ancak 2 evle ilgili hazırlanan proje kurula gönderildi. Şu anda da 2 evin onayını bekliyoruz. Devletimiz Türkiye’nin bütününde tarihi eserlerimizle ilgili titiz bir çalışma içerisinde. Tarihi eserlerin bakımı ve onarımı, restorasyonuyla ilgili yapılacak işlemlerin projelerinin hazırlanması, hazırlanan projelerin onaylanması, hayata geçirilmesi gibi çok önemli süreçleri var. Bu özenle tamamlanması gereken süreçlerden dolayı da yapılacak işler zaman alabiliyor. Tarihi Çorum Kalesiyle ilgili de böyle bir durum söz konusu. Ama Belediye olarak ilgili kurum ve kurullarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Diğer evler için de kapsamlı bir rapor hazırlandı. Alanın tamamı için hazırlanan proje, kurula sunuldu ancak kurul bu projeye onay vermedi. Şimdi kurula sunulmak üzere yeni bir proje daha hazırlıyoruz. Kurula sunacağımız önerinin içinde hemşerilerimize, gelen turistlerin hem de Çorumluların kullanabileceği kültürel ve sosyal alanlar var. Yine burada bir butik otel düşüncemiz var” dedi. '6 DAVANIN 4'Ü SONUÇLANDI’ Kurula sunulacak önerinin kabul edilmesiyle, kamulaştırılan evlerin yıkım işlemine başlanacağını dile getiren Zahir, "Kale bedeninde ve içinde kapsamlı bir restorasyon çalışmasına başlayacağız. Tabi biz restorasyon çalışmasına başlamadan önce mülkiyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait olan kalenin bedenlerinin belediyemize tahsisinin yapılması gerekiyordu. Bu tahsis de yapıldı. Kale içerisinde 6 adet davanın 4 tanesi sonuçlandı. 2 parselimizde ise keşif ve dava sürecimiz devam ediyor. Kale içinde 4 bin 800 metrekarelik bir alanda kamulaştırma yaptık. Yaptığımız kamulaştırmalara ise ödediğimiz rakam 1 milyon 500 bin TL. Bütün bu işlemler tamamlandığında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile birlikte işbirliği içerisinde burada yapacağımız çalışmalarımıza başlayacağız. Çorum’un en eski tarihi mekanlarından biri olan kalemizi şehrimizin hatta ülkemiz insanların hizmetine kazandıracağız" diye konuştu.

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