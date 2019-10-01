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Tarihi kalede güvercinlere özel yuva

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 15:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi kalede restorasyon çalışmaları sona erdi.

Tarihi kalede güvercinlere özel yuva

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de kültür sanat merkezi olarak hizmet verecek olan tarihi kalede restorasyon çalışmaları sona erdi. Çalışmalar kapsamında, kale surlarını kendilerine yıllardır mesken tutan güvercinler için de yuvalar yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında restore edilmeye başlanan tarihi Kayseri Kalesi, 6 yıllık çalışmanın ardından hizmete açıldı. Resmi açılışı, bu ay içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak tarihi kale, bundan sonraki süreçte kültür ve sanat merkezi olarak hizmet verecek. Kalede sanatsal etkinlikler, konserler düzenlenecek. Diğer yandan tarihi kaledeki çalışmalar kapsamında güvercinler için de yuvalar yapıldı. Kale surlarının kapalı çarşı tarafını kendilerine mesken eden ve vatandaşların da zaman zaman yemlediği güvercinler için belediye özel yuvalar yaptı. Direkler üzerinde yer alan yuvalar güvercinlere mekan oldu. Vatandaşlar da yapılan güvercin yuvalarını merakla takip ederek, çalışmayı beğendiklerini ve estetik bir görünümün ortaya çıktığını belirtti.

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Tarihi kalede güvercinlere özel yuva

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