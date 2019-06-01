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Tarihi kalede kendini asarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 01:50 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ kalesinde, Ahmet P.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)- KAHRAMANMARAŞ kalesinde, Ahmet P. (23), kendini ağaca bağladığı ipe asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Evliya Mahallesi'ndeki Maraş Kalesi'nde meydana geldi. Restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan kalenin surlarının dibindeki ağaçta asılı kişiyi görenler durumu polise bildirdi. Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağaca asılı olan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde inceleme yapan polis, kişinin Ahmet P. olduğunu ve intihar ettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ahmet P.'in cesedi otopsi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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