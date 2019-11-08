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Tarihi kalede kitap okudular

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar' projesi kapsamında, Kızkalaesi Ortaokulu öğrencileri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde kitap okudu.

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Gülümseyen Kitap, Gülümseyen Yarınlar' projesi kapsamında, Kızkalaesi Ortaokulu öğrencileri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızkalesi'nde kitap okudu.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında Erdemli ilçesindeki tarihi mekanlarda kitap okuma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, Şube Müdürleri, Kızkalesi Ortaokulu Müdürü Ercan Bozoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Açıkyörük, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı proje kapsamında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, kent turizmine büyük katkı sağlayan tarihi Kızkalesi'nde okuma etkinliği yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler okuma etkinliğinin ilk bölümünü sahilde, ikinci bölümünü ise dış kale Korykos'un merdivenlerinde okuma etkinliğini gerçekleştirdi. Amacımız hem tarihi yerlerin tanıtımı hem de öğrencilerin okuma alışkanlığını geliştirmek için dış kalede kitap okuduk" dedi.
Okuma etkinliğine katılan öğrencilerden Sevim Seyran da "Biz her zaman kitap okuyoruz ama bu kez farklı bir mekanda kitap okumak istedik. Tarihi mekanda kitap okuma çok güzel. Bizler gibi büyüklerimizde kitap okuması gerekiyor" derken, Ahmet Onur ise "Bugün Kızkalesi'ne karşı tarihi mekanda kitap okumanın mutluluğunu yaşadık. Her kitap okumadan sonra bir şeyler öğreniyoruz. Bizler gibi anne babalarımızda kitap okumalarını istiyoruz" diye konuştu.

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