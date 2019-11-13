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Tarihi kalede korkutan görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 08:38 | Son Güncelleme

Tokat’ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık tarihi kalenin zindan duvarlarında oluşan derin çatlaklar, surlardan düşen taşlar vatandaşları tedirgin ediyor.Roma İmparatoru Julius Sezar’ın dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici" (Geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği yer olarak bilinen Zile Kalesi, çevresindeki mahallelere adeta tehlike saçıyor.

Tokat’ın Zile ilçesindeki 4 bin yıllık tarihi kalenin zindan duvarlarında oluşan derin çatlaklar, surlardan düşen taşlar vatandaşları tedirgin ediyor.
Roma İmparatoru Julius Sezar’ın dünyaca ünlü "Veni, vidi, vici" (Geldim, gördüm, yendim) sözünü söylediği yer olarak bilinen Zile Kalesi, çevresindeki mahallelere adeta tehlike saçıyor. Kalenin bazı surları ve zindanlarında oluşan derin çatlaklar sonucu yerinden oynayan taşlar risk oluşturuyor. Kalenin alt tarafında bulunan mahalle sakinleri ise surlardan düşen taşların bir can ve mal kaybına neden olmadan onarılmasını istiyor. Kahya Mahallesi Muhtarı Murat Yılmaz, kalenin doğu kısımlarında yer alan surlar ve zindanlarında oluşan derin çatlakların endişe verici olduğunu ifade ederek, “Kalenin hemen alt kısmında bulunan oyun parkı ve evler risk altında. Surların içresinde yer alan zindanların duvarlarından düşen taşların yeri belli. Büyük yarıklar mevcut. Yetkililerden biran önce önlem alınmasını istiyoruz” dedi.
Belediye Kültür Müdürü Necmettin Yılmaz ise Anadolu’nun tek doldurularak yapılan tarihi kalesinin bakımsızlık yüzünden çökmek üzere olduğunu ileri sürdü. Kalenin etrafındaki eski evlerin çatılarına surlardan düşen taşların zarar verdiğini ifade eden Yılmaz, “Burada can kaybı her an olabilir. Zindanın duvarlarında yarıklar var. İvedi olarak can güvenliği için burada çalışma yapılmalı” diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Turan Tüzün de kaleden düşen taşlar nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade ederek, “Yağmur yağdığı gün kaleden taş düşecek diye korkuyoruz. Gece uykumuz kaçıyor, yatamıyoruz. Çoluk çocuk ayaktayız, huzursuzuz” şeklinde konuştu.

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