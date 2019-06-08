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Tarihi kaleye restorasyon talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 12:38 | Son Güncelleme

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, virane görüntüsü tepkilere neden olan tarihi Sinap Kalesi'nin restore edilmesi isteniyor.

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, virane görüntüsü tepkilere neden olan tarihi Sinap Kalesi'nin restore edilmesi isteniyor. Sinap Kalesi, 10 ve 11'inci yüzyıllarda uygulanan Ermeni savunma sisteminin bir örneği olarak biliniyor. Ortaçağ şatosu görünümü ile dikkat çeken kale, günümüzde bakımsız bir şekilde varlığını sürdürüyor. Bölge halkı, dış duvarları çöken, iç süslemeleri ise yok olan kalenin ilgi gösterilmemesi halinde yakın zamanda tamamen yıkılacağından endişe ediyor. Vatandaşlar, kalenin restore edilerek turizme kazandırılmasını talep ediyor. Tarihi yapıyı görmek için Adana'dan gelen İzzet Köken, "Kalenin hali çok perişan, çocuklar görmek istedi, getirdim ama her yeri yıkılmış. İçine girmeye korkuyorum. Çocukların üzerine taş düşer diye endişe ediyorum" dedi. Kaleye ailesi ile birlikte gelen Süleyman Karabelen ise onarım çalışmalarının bir an önce başlatılmasını istedi.

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