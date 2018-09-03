Tarihi kalıntılar içinde yüzmenin keyfini çıkardılar

Mehmet CANDAN - Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin beyaz cenneti Pamukkale'de M.S. 60 yılında depremle oluşan ve Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da banyo yaptığı rivayet edilen Kleopatra havuzu, bölgeyi ziyaret eden turistlerin gözdesi oldu. İçindeki tarihi kalıntılar arasında yüzen turistler, sıcak ve şifalı olduğu öne sürülen suyun keyfini çıkarıyor.

Pamukkale'nin simgelerinden biri olan, Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da banyo yaptığı rivayet edilen, M.S. 60 yılındaki büyük depremden sonra oluşmuş havuz, ziyaretçilerine antik kalıntılar içerisinde yüzme imkanı sunuyor. Sıcak ve berrak suyuyla dikkat çeken havuz, turistlerden büyük ilgi görüyor. Rivayete göre Hazreti Meryem'in, Efes'e giderken rahatsızlanan gözlerini Pamukkale'deki suyla yıkadığı ve düzeldiği belirtiliyor. Mısır Kraliçesi Kleopatra'nın da banyo yaptığı rivayet edilen havuz, antik kalıntılar içerisindeki görüntüsüyle özelikle yabancı turistlerin gözdesi oldu. 'Kleopatra'nın güzellik havuzu' olarak da bilinen antik havuza yerli ve yabancı turistlerle çeşitli hastalıklara şifa arayanlar da yoğun ilgi gösteriyor. Havuzun içinde yer alan tarihi eserlerin arasında yüzen ve fotoğraf çektiren turistler, şifalı sıcak suyun içinde uzun süre kalıyor. Günde yaklaşık 2 bin kişinin girdiği antik havuzda turistler, tarihin içinde yüzmenin tadını çıkarıyor.

'BURASI GERÇEK BİR CENNET'

Kleopatra havuzuna Manisa'dan geldiğini söyleyen İsmail Özcan, "Suyu soğuk zannediyordum ancak sıcakmış. Tarihi eserlerin içinde yüzmek çok değişik bir duygu. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım" dedi. Kızı Emine Gül Özcan ise, "Kleopatra antik termal havuzu ilgimi çekti, gezmek istedim. Bu sıcak havada su biraz daha soğuk olsa daha güzel olurdu. Suyun rengi çok güzel, memnun kaldım" diye konuştu.

Hollandalı turist John Nolet, Kleopatra havuzunun suyunun çok etkileyici olduğunu ifade ederek, "Buraya Hollanda'dan geldim. Kleopatra antik havuzunu ve Pamukkale'yi çok sevdim. Suyun sıcaklığı 35 derece. Burası gerçek bir cennet" dedi. Laura Nolet, Türkiye'nin doğal güzellikleri bakımından eşsiz bir ülke olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Daha önce hiçbir zaman böyle güzel bir yerde bulunmadım. Çok olağandışı bir yer ve çok sevdim. Suyun sıcak olması da hoş. Türkiye çok güzel bir ülke."