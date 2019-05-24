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Tarihi Kapalıçarşı, İBB’ye bağlı İSKİ ile yeniden ayağa kalktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:33 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından biri olmasının yanı sıra, Türkiye’nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından biri olan Kapalıçarşı’nın altyapısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ tarafından yenilendi.

Dünyanın en büyük ve en eski çarşılarından biri olmasının yanı sıra, Türkiye’nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından biri olan Kapalıçarşı’nın altyapısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSKİ tarafından yenilendi. 557 yıllık tarihiyle yaşayan bir müze konumunda olan çarşı, yenilenen altyapısı ile birlikte adeta yeniden ayağa kalktı.

2017 yılında başlanan çalışmalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği, İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Kapalıçarşı Yönetimi ile koordineli olarak yürütüldü. Çalışmalar doğrultusunda, 30 bin metrekarelik alan üzerinde ve 66 sokakta hizmet veren Kapalıçarşı’nın atık su ve yağmur suyu hatlarının kapsamlı şekilde bakım ve onarımları yapıldı.
Tarihi çarşının altyapısı kazısız teknoloji kullanılarak yenilendi
İSKİ’nin yenileme çalışmaları, Kapalıçarşı’nın tarihi dokusuna zarar vermemek için kazısız teknolojilerle yürütüldü. Ayrıca Kapalıçarşı’nın altyapı sistemi, İSKİ’nin projesiyle ilk defa yeni nesil teknoloji ile tamamıyla görüntülenerek kayıt altına alınmış oldu. Kazısız teknolojiden yararlanılarak sürdürülen çalışmalar sayesinde, çarşı esnafı ile misafirlerin çalışmalardan etkilenmesi önlenerek çarşıda günlük işleyişin devamlılığı sağlanmış oldu.
Yapılan çalışmalarla hem Osmanlı Dönemi’nden kalma, hem de sonraki yıllarda inşa edilen altyapı hatları temizlendi ve robot kameralarla taranarak problemli yerlerin tespiti sağlandı. Temizlik ve tespit bölümlerinin tamamlanmasının ardından eski ve yeni hatlar üzerinde gerekli görülen noktalarda, kazısız teknoloji ile boru kaplama işleri gerçekleştirildi.

Tarihi Kapalıçarşı’da bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında;
İçme suyu altyapısında, çalışma öncesi Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan “tranşe kazısı” yapım yöntemine göre kurul kararı çıkarılmış ve çalışmalar Arkeoloji Müze Müdürlüğü kontrollüğünde sürdürülmüş olup, eski pik borular, düktilfont borular ile yenilenerek sağlıklı bir şekilde su temini sağlandı. Düktilfont borular, şube yolu bağlantıları ve yangın hidrantları açık kazı yöntemiyle (el ile)gerçekleştirilerek, şebeke hattının su bağlantısı yapıldı ve işletmeye alındı. 2 bin 500 metre uzunluğundaki içme suyu hattı ile şube yolu imalatlarının tamamlandığı çalışmalar kapsamında çarşının sanat yapıları da tarihi dokusuna uygun olarak yenilendi.

190 adet bacada genişletme ve yükseltme yapıldı
Atık su altyapısında, mevcut bacalar arkeolog gözetiminde elle kazı yapılarak genişletildi ve yeni bacalar teşkil edildi. Hattın çöken kısımlarında nokta kazı işlemleri yapıldı ve böylelikle hatlar hem görüntülenmeye hem de rehabilite edilme işlemine elverişli hale getirildi. Bu sayede; 190 adet bacada genişletme ve yükseltme yapıldı. Çarşı içerisinde toplam 2 bin 782 metre hat kaplaması yapıldı.

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