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  4. Tarihi Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu

Tarihi Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 12:57 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan Tarihi Kapalıçarşı 1 Haziran’da alışverişe açılacak.

Tarihi Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş, düzenleyeceği basın toplantısıyla detayları açıklayacak.

Ayrıntılar gelecek...

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