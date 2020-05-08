Tarihi Kapalıçarşı'nın açılacağı tarih belli oldu

Kapal\u0131\u00e7ar\u015f\u0131 Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Fatih Kurtulmu\u015f, d\u00fczenleyece\u011fi bas\u0131n toplant\u0131s\u0131yla detaylar\u0131 a\u00e7\u0131klayacak.\nAyr\u0131nt\u0131lar gelecek...G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Sinop'ta ke\u015ffedildi! 3 bin y\u0131ld\u0131r oradaym\u0131\u015f...Direksiyon ba\u015f\u0131nda kolonya s\u00fcrmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131nca...Herkesin merak etti\u011fi sorunun yan\u0131t\u0131: Koronavir\u00fcs mutfa\u011f\u0131m\u0131zda m\u0131?