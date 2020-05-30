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Tarihi Kapalıçarşı’da Dezenfekte Çalışması Yapıldı

30.05.2020 18:18 | Son Güncelleme

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor. 1 Haziran itibariyle yeniden açılacak olan çarşıda, Fatih Belediyesi ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı

Tarihi Kapalıçarşı’da Dezenfekte Çalışması Yapıldı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Mart ayından bu yana kapalı olan tarihi Kapalıçarşı, normalleşme adımları kapsamında yeniden açılmaya hazırlanıyor.

1 Haziran itibariyle yeniden açılacak olan çarşıda, Fatih Belediyesi ekipleri dezenfekte ve temizlik çalışması yaptı.

Kapalıçarşı Kat Malikleri Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş dezenfekte çalışmaları sonrasında VOA Türkçe’ye açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş, “Kapalıçarşı 1 Haziran sabah saat 10.00 itibariyle kapılarını açıyor. İlk hafta için 10 kapımız açık olacak, daha sonra bu sayı değişebilir. Burada havalandırma çok doğal bir şekilde sağlanıyor, klimalarımız yok. Dükkanlara anonslarımızla ve yapacağımız bildirilerle kuralları sürekli hatırlatacağız. Yerlerde uyarılar olacak ve maskesiz hiç kimseyi almayacağız. Sosyal mesafeye ve temizlik şartlarına dikkat ederek esnaflarımızla yeniden buluşmayı dört gözle bekliyoruz. Burada her Çarşamba dezenfekte çalışmaları yapıldı. Bugün de Fatih Belediyesi yapıyor. Pazartesi günü önce sağlık ve güvence sonrasında ekonomi diyoruz. Hızlı bir şekilde başlayacağız. Haziran ortası gibi turistlerimizin geleceğini biliyoruz. Geçen sene 42 milyon ziyaretçi sayımız vardı. Bu sene ise 43 milyon ziyaretçi hedefliyorduk. İnşallah bu rakamlara olabildiğince yaklaşmaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

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