TARİHİ KAPALIÇARŞI'NIN HER KÖŞESİNDE TAHRİBAT İZLERİ

KİTABEDE İZLER DURUYOR

Olayın gündeme gelmesinin ardından güvenlik kamerası kitabeden söküldü. Ancak kitabe üzerinde yapılan çalışmanın izleri halen duruyor. 1896 yılında 2. Abdülhamit tarafından yaptırılan kitabede o yıllarda ticarethanelerde moda olan “El kasibi habibullah" yani “Kazananı Allah sever" yazıyor.

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) kitabe ve Kapalıçarşı'nın tarihi önemini anlatan sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz, “Aslında bu Kapalıçarşı'nın son devirde yerleştirilmiş levhalarından biri. Ticaret yapanı Allah'ın takdir ettiğini anlatan Arapça bir terim. Ticaretin yapıldığı böyle bir çarşının girişine böyle bir levha yerleştiriliyor, aslında hem tüccarlara bir mesaj, hem çarşıya gelenleri bilgilendirme amaçlı bir mesaj bu. Onun üzerine böyle bir şey yapılması üzücü. Ama maalesef İstanbul'da kitabelerimize pek dikkat etmiyoruz. Bunlara aslında çok emek veriliyordu. Bir şair şiiri belirliyordu ya da güzel bir söz seçiliyordu, bunu bir hattat yazıyordu, bir nakkaş etrafına desenler hazırlıyordu, üzerine de bir taşçı ustası bu eseri yaratıp kapının üzerine yerleştiriyordu. Birçok sanatçımız çalıştığı bir levha. Biz öyle bakıyoruz ama arkasında çok büyük bir emek var. Ciddi bir tasarım ve gelenek var. İkinci Abdülhamit'in son yıllarında yapılmış. Yani 19. yüzyılın sonları. Bu zaten o dönemde moda oldu ve birçok ticarethanenin kapısına yerleştirildi bu levha. Aslında Osmanlı döneminin sonlarından hoş bir hatıra. Bunların iyi korunması ve ziyaretçilere de gösterilmesi gerekiyor" dedi.