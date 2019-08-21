Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Meksika’nın başkenti Mexico City’de görülen davada yargıç, satmamak kaydıyla kokain bulundurmanın, taşımanın ve kullanmanın yasal yaptırımı olmadığı kararını verdi.

Yargıç, Meksika’nın sağlık konularındaki yetkili kurumu Cofepris’in de davacıların kokain kullanmasına izin vermesi gerektiğine hükmetti.

Ancak Cofepris’den bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu kararın mahkemenin yasal yetkisi dışında olduğunu savundu ve hayata geçirilmesini engellemek için adım attıklarını duyurdu.

MUCD: TARİHİ BİR ADIM

Karar her ne kadar bir üst mahkeme tarafından değerlendirilecek olsa da, ülkenin uyuşturucu savaşına son vermeyi amaçlayan bir kuruluş olan Mexico United Against Crime (Meksika Suça Karşı Birleşik-MUCD) bunu ‘tarihi bir adım’ olarak niteledi.

MUCD tarafından yapılan açıklamada, kararın ülkenin ‘uyuşturucuya karşı verdiği savaşı sonlandırabileceği’ belirtildi.

Açıklamada, “Dava, Meksika’nın alternatif uyuşturucu politikalarını hayata geçirmesi için verilen mücadelede bir adımı daha

temsil ediyor. Böylece Meksika güvenlik konusundaki gayretini yeniden yönlendirebilir ve daha iyi bir kamu sağlığı sistemi inşa edebilir” denildi.