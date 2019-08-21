HABER

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

DÜNYA HABERLERİ  | 21.08.2019 11:50 | Son Güncelleme

Meksika’da bir yargıç, iki kişinin yaptığı başvuru üzerine ‘eğlence amaçlı kokain kullanmanın bir hak olduğuna’ karar verdi. Bir ilk olan bu karar, ülkenin uyuşturucuya karşı ‘geleneksel yöntemlerle’ açtığı savaşa son vermesi bakımından da tarihi bir adım olarak karşılandı.

Tarihi karar: Eğlence amaçlı kokain kullanımına onay

Meksika’nın başkenti Mexico City’de görülen davada yargıç, satmamak kaydıyla kokain bulundurmanın, taşımanın ve kullanmanın yasal yaptırımı olmadığı kararını verdi.

Yargıç, Meksika’nın sağlık konularındaki yetkili kurumu Cofepris’in de davacıların kokain kullanmasına izin vermesi gerektiğine hükmetti.

Ancak Cofepris’den bir yetkili AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, bu kararın mahkemenin yasal yetkisi dışında olduğunu savundu ve hayata geçirilmesini engellemek için adım attıklarını duyurdu.

MUCD: TARİHİ BİR ADIM

Karar her ne kadar bir üst mahkeme tarafından değerlendirilecek olsa da, ülkenin uyuşturucu savaşına son vermeyi amaçlayan bir kuruluş olan Mexico United Against Crime (Meksika Suça Karşı Birleşik-MUCD) bunu ‘tarihi bir adım’ olarak niteledi.

MUCD tarafından yapılan açıklamada, kararın ülkenin ‘uyuşturucuya karşı verdiği savaşı sonlandırabileceği’ belirtildi.

Açıklamada, “Dava, Meksika’nın alternatif uyuşturucu politikalarını hayata geçirmesi için verilen mücadelede bir adımı daha
temsil ediyor. Böylece Meksika güvenlik konusundaki gayretini yeniden yönlendirebilir ve daha iyi bir kamu sağlığı sistemi inşa edebilir” denildi.

İKİ DAVACI İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Mahkemenin kararı bir yargıçlar kurulu tarafından gözden geçirilecek. Onların da onay vermesi halinde, söz konusu karar sadece başvuruda bulunan iki kişi için geçerli olacak. Davacıların kimlikleri ise bilinmiyor.

Kartellerin şiddetli çatışmalarıyla uzun süredir mücadele eden Meksika’da her yıl uyuşturucuyla bağlantılı binlerce ölüm kayıtlara geçiyor.

Aralık ayında göreve gelen solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkesinin uyuşturucuyla mücadeleye yaklaşımında ‘radikal değişiklikler’ yapmaya söz vermişti.

Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz Kardan farksız, gören şaşkına döndü! Yer gök bembeyaz
'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meksika kokain Onay

En Çok Okunan Haberler

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Program için çekim yapan ekip haberin kendisi oldu!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Kötü kokular mahalleyi sarınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Suriye'de Türk konvoyuna hava saldırısı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Herkes onu konuşuyor! Katliamı önledi

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Endonezya'da 258 mahkum firar etti

Endonezya'da 258 mahkum firar etti

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

'Kıyamet Günü' tarikatından kurtarıldı! Korkunç ayrıntılar

Husiler Yemen'de ABD'ye ait İHA düşürdü

Husiler ABD'ye ait İHA düşürdü

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Suudi Arabistanlı kadınlar artık izinsiz seyahat edebilecek

Trump önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı: Geri dönsün

Önce Obama'yı suçladı ardından gündemi sarsan öneriyi yaptı!

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den istifa açıklaması

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.