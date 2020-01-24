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Tarihi Kayseri Kalesi'ne taşınan Arkeoloji Müzesi 3 ayda 21 bin ziyaretçi çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:35 | Son Güncelleme

Kayseri'de, 6 bin yıllık tarihi olduğu bilinen Kültepe'den çıkarılan kil tabletler başta olmak üzere Kalkolitik Çağ'dan Osmanlı dönemine kadar pek çok eseri bünyesinde barındıran Arkeoloji Müzesi'ni, Kayseri Kalesi'ndeki yeni yerinde 3 ayda 21 bin 298 kişi gezdi - Ziyaretçi Esra Öztürk: - "Müzenin şehrin merkezinde olması büyük avantaj. Buraya gelmeden araştırdım ve bebeklerimle kolayca ulaşabileceğim için burayı tercih ettim"

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Romalılar döneminde yapılan, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ile Osmanlılar tarafından iç ve dış surları tamir edilerek 7 medeniyetin izlerini günümüze taşıyan tarihi Kayseri Kalesi'ne taşınan Arkeoloji Müzesi, faliyete geçtiği ilk 3 ayda 21 bin 298 kişi tarafından ziyaret edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde 1969 yılından bu yana hizmet veren Arkeoloji Müzesi'ni 2017 yılında yerli ve yabancı toplam 13 bin 579 kişi ziyaret etti. 2018 yılında ise toplam 10 bin 953 kişinin gezdiği müze, 2019 yılının ocak ayında Kayseri Kalesi'ne taşınacağı için ziyarete kapatıldı.

20 Ekim'de 6 yıldır restorasyonda olan tarihi Kayseri Kalesi'nin içine taşınan müze, 3 ayda 21 bin 298 ziyaretçi çekerek kendi rekorunu kırdı.

Ulaşılabilir konuma taşınmasının ziyaretçi sayısını artırdığı müzeyle ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin yeni yüzü, modern teşhir salonları ve sahip olduğu eserlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini söyledi.

Dursun, müzenin teşhirinde şu anda 1789 eser yer aldığını, deposunda ise 30 bine yakın tarihi eser bulunduğunu belirtti.

Müzede kentin hemen her evresindeki döneme ait eserler bulunduğunu anlatan Dursun, milattan önce 5 bin 500'den Osmanlı'ya kadar eserleri müzede görmenin mümkün olduğunu aktardı.

Kayseri Kalesi'ne taşınınca müzenin merkezi bir konuma geldiğini ifade eden Dursun, "İnsanlar rahatlıkla ulaşabiliyor. Eski yerimizde yıl boyu 11 bin ziyaretçi ağırlarken yeni yerimizde 3 ayda 20 bini aşkın ziyaretçi sayısına ulaştık. Hem Kayseri halkı hem yerli ve yabancı ziyaretçiler müzeyi görmeye geliyor. Güzel bir ilgi var, bu ilgiden memnunuz ancak bizim için yeterli değil." diye konuştu.

- "Acentelerden şehir için tur paketleri hazırlamalarını istedik"

Dursun, Erciyes Kayak Merkezi için kente gelen yabancı turistleri kent merkezine indirmek için çeşitli atılımlarda bulunduklarını kaydetti.

Bu kapsamda acentelerle görüştüklerini belirten Dursun, "Acentelerden şehir için tur paketleri hazırlamalarını istedik. Bazen tipi nedeniyle kayak yapamayınca turist otelde vakit geçirmek zorunda kalıyor. Biz insanları şehre indirelim istiyoruz. Kayseri, bir Selçuklu şehri. Kültepe gibi Anadolu'nun önsözü olan bir değere sahip. Çok fazla kültür varlığımız ve doğal güzelliklerimiz var. Soğanlı Vadisi'nde yakın zamanda balon turizmi başlayacak. Bunların hepsinin görülmesini istiyoruz." dedi.

- "Şehrin merkezinde olması büyük avantaj"

İstanbul'dan Erciyes Kayak Merkezi'ne gelen ve arkeoloji müzesini de gezen Esra Öztürk ise kayak yapmak için kente geldiklerini söyledi.

Müzeyi çok beğendiğini dile getiren Öztürk, "Açıkcası bilgilendirme ve görsel açıdan bu kadar teknolojik olması çok güzel. Müzenin şehrin merkezinde olması büyük avantaj. Burayı gelmeden araştırdım ve bebeklerimle kolayca ulaşabileceğim için burayı tercih ettim." ifadelerini kullandı.

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İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kayseri Arkeoloji Müzesi Kayseri Kalesi Ziyaretçi

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