Tarihi Kayseri Kalesi'ne taşınan Arkeoloji Müzesi 3 ayda 21 bin ziyaretçi çekti

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Romalılar döneminde yapılan, Bizanslılar, Danişmentliler, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Karamanoğulları ile Osmanlılar tarafından iç ve dış surları tamir edilerek 7 medeniyetin izlerini günümüze taşıyan tarihi Kayseri Kalesi'ne taşınan Arkeoloji Müzesi, faliyete geçtiği ilk 3 ayda 21 bin 298 kişi tarafından ziyaret edildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'nde 1969 yılından bu yana hizmet veren Arkeoloji Müzesi'ni 2017 yılında yerli ve yabancı toplam 13 bin 579 kişi ziyaret etti. 2018 yılında ise toplam 10 bin 953 kişinin gezdiği müze, 2019 yılının ocak ayında Kayseri Kalesi'ne taşınacağı için ziyarete kapatıldı.

20 Ekim'de 6 yıldır restorasyonda olan tarihi Kayseri Kalesi'nin içine taşınan müze, 3 ayda 21 bin 298 ziyaretçi çekerek kendi rekorunu kırdı.

Ulaşılabilir konuma taşınmasının ziyaretçi sayısını artırdığı müzeyle ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzenin yeni yüzü, modern teşhir salonları ve sahip olduğu eserlerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ettiğini söyledi.