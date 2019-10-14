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Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:53 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 871 yıl önce yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi.Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde 871 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri düzenledi.

Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 871 yıl önce yaşanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma programı düzenledi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Dernekler Birliği, Türk Ocakları Denizli Şubesi ve Denizli Yörükleri Derneği işbirliğinde 871 yıl önce Türklerin zaferi ile sonuçlanan ve Anadolu’nun Türk yurdu olmasında büyük önemi bulunan Kazıkbeli Savaşı için anma etkinlikleri düzenledi. 7-8 Ocak 1148 yılında II. Haçlı Seferine karşı kazanılan zaferin anma etkinlikleri savaşın yaşandığı Cankurtaran’da düzenlendi. Cankurtaran Honaz Milli Parkı yakınlarındaki Anıttepe’de düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, davetliler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Şehitler için saygı yürüyüşünün yapıldığı program, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Türk bayrağının göndere çekilip Fetih Suresinin okunduğu etkinlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’na katılan kahraman Mehmetçikler için dualar edildi. Eski Türk savaşçı kıyafetleri ile kullandıkları silahların yer aldığı programda Oğuz boylarını temsilen çadır da kuruldu.

“Ecdadımız 871 yıl önce on binlerce kişilik orduyu darmadağın etmiş”
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Türk toprağı olduğu günden bu yana Denizli’ye düşman postalı değmediğini söyledi. Denizli’nin çok özel bir şehir olduğunu kaydeden Başkan Zolan, "Prof. Dr. Turgut Tok hocamızla birlikte ecdadımızın bizlere bırakmış olduğu şehri, göstermiş oldukları kahramanlıkları, yapmış oldukları destanları öğreniyoruz. Denizli bize yurt yapıldıktan sonra düşman işgaline uğramamıştır. Denizli’nin kurtuluş günü yoktur. Kurtuluş günü olmaması eksiklik gibi geliyor ama bu Denizli’nin güzelliğidir" dedi. Başkan Osman Zolan, Kazıkbeli Zaferi’nin öneminden bahsederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ecdadımız 871 yıl önce Kazıkbeli’nde Fransız ve Almanlardan oluşan on binlerce kişilik orduyu darmadağın etmiş. Ecdadımızla ne kadar gurur duysak az. Bizler de bayrağımıza, vatanımıza sahip çıkacağız. Ecdadımıza layık olabilmek için gece gündüz hep beraber çalışacağız."

“Dünyanın dört bir tarafından teröristleri koruyucu sesler geliyor”
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütlerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nda yer alan kahraman Mehmetçiklere dua isteyen Başkan Osman Zolan, "Mehmetçiğimiz terör örgütünün yuvasını başlarına yıkmak için inlerine giriyor. Çok şükür bugün başarılı bir şekilde mücadelemiz devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafından teröristleri koruyucu sesler geliyor. Ordumuz muzaffer olacak. Biz birbirimize sahip çıkacağız. Kendi enerjimiz ve gücümüzle, ecdadımızdan alacağımız o güçle yolumuza devam edeceğiz. Allah’ın izniyle birlik ve beraberlik varsa başaramayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz iş yok " dedi.
Öte yandan, Cankurtaran İlköğretim Okulu’nda ve Cankurtaran Kahvesi’nde öğrenci ve vatandaşlara yönelik Kazıkbeli Savaşı hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldığı belirtildi.

Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı

Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı

Tarihi Kazıkbeli Zaferi unutulmadı

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