Tarihi kemer köprüde yıkılma riski

Uğur AYDIN- Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA) - GÜMÜŞHANE'de, çevresine inşa edilen istinat duvarlarıyla kullanılamaz hale gelen, 130 yıllık kemer köprü, yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı. Çevre sakinleri, tarihi kemer köprünün restore edilerek, korunmasını istiyor. Tarihçi- yazar Serhat Doğan, "Burası defineciler tarafından defalarca kazılmış. Zaman içinde bakımsızlığa yenik düştü ve bugünkü haline geldi. Köprü, dere içinde yıkılmaya mahkum edildi. Bu eserleri koruyarak, gelecek kuşaklara bir şeyler kazandırmış oluruz" dedi.

Özcan Mahallesi'nde bulunan, 130 yıllık tarihi kemer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıslah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı. Giriş- çıkışı istinat duvarlarıyla kapatılan köprü, görünmez hale geldi. Bir dönem definecilerin de kazı yaptığı bölgede köprü, tahrip edildi. Bölge sakinleri, Daltaban ve Güzeller semtlerini birbirine bağlayan kemer köprünün restore edilerek, korunmasını istiyor.

Tarihçi- yazar Serhat Doğan, köprünün, iki tarafına da istinat duvarı yapılınca tamamen ulaşıma kapandığını ve kaderine terk edildiğini söyledi. Doğan, "Burası tarihi 'Güzeller Köprüsü', Süleymaniye Mahallesi'nin alt semtlerinden olan Daltaban ve Güzeller muhitlerini birbirine bağlayan, yaklaşık 130 yıllık tarihi kemer köprü. Kitabesi söküldüğü için tam bir tarih veremiyoruz. Köprü, Gümüşhane'nin eski yol güzergahı içinde olduğu için çok sık kullanılıyordu. 1925 yılında şehrin, Süleymaniye Mahallesi'nden Harşit Vadisi'ne inmesiyle birlikte köprü eski vasfını kaybetti. Duvarlar yapılana kadar mahalle sakinleri, köprüyü sıkça kullanıyordu. Köprü kullanıldığı için istinat duvarı köprüye ek olarak yapılmıştır. Sonrasında ise köprünün diğer tarafına da duvar yapılınca köprü tamamen kapandı. Köprü bakımsız kaldı ve kaderine terk edildi" diye konuştu.

'KÖPRÜ, YIKILMAYA MAHKUM EDİLDİ'

Kenarda kalmış tarihi miraslara sahip çıkılamadığını savunan Serhat Doğan, "Bu köprülerden çok az kaldı. Günümüzde restorasyon çalışmaları genellikle göz önünde olan eserlere yapılırken, kenarda kalmış tarihi miraslarımıza çok sahip çıkılmıyor. Bu köprü de kenarda kalmış bir kültür mirasımız. Burası defineciler tarafından da defalarca kazılmış. Zaman içerisinde ise bakımsızlığa yenik düştü ve bugünkü haline geldi. Köprü, dere içerisinde yıkılmaya mahkum edildi. Kenarda, köşede kalmış bütün varlıklarımızı korumak zorundayız. Bu eserleri koruyarak, gelecek kuşaklara bir şeyler kazandırmış oluruz" dedi.

'DAHA SONRA İLGİLENECEKLERİNİ SÖYLEDİLER'

Tarihi kemer köprüye sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan mahalle sakini Sevil Yılmaz ise "Biz köprüyü gördüğümüz zaman gerekli yerlere sorduk. Neden buraya bakım yapılmıyor ya da ilgi gösterilmiyor, diye. Yolun çökme ihtimali olduğu için duvarın yapılması gerektiğini daha sonra ilgileneceklerini söylediler. Başka bir bilgi vermediler. Köprünün bakımının yapılmasının, çevreye çok faydalı olacağını düşünüyorum. Bu tarz tarihi köprülere çok sık rastlanmıyor. Bu köprünün bahtsızlığı şehrin içinde bulunması. Arzumuz, köprümüze sahip çıkıp, bakımının yapılmasıdır" diye konuştu.

Mahallede oturan Mehmet Talip de "Tarihe sahip çıkılmasını isterim. Bir vatandaş olarak tarihin devamı canlı tutulması lazım ki geleceğe, aydınlık yarınlara bakabilelim. Çocuklarımızın da bu köprüleri görmesini isterim" dedi.