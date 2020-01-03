HABER
  4. Tarihi kemer köprüye restorasyon ve koruma talebi

Tarihi kemer köprüye restorasyon ve koruma talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 08:17 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE’de 130 yıllık tarihi kemer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıslah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı.

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de 130 yıllık tarihi kemer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıslah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı. Kent sakinleri, asırlık köprünün restore edilip, koruma altına alınmasını talep etti.
Kentteki, Özcan Mahallesi'nde bulunan, 130 yıllık kemer köprü, yapılaşma ve çevresindeki dere ıslah çalışmaları nedeniyle yıkılma riski ile karşı karşıya kaldı. Giriş, çıkışı istinat duvarlarıyla kapatılan köprü, zamanla görünmez hale geldi. Bir dönem definecilerin de kazı yaptığı bölgede köprü, tahrip edildi. Kent sakinler, yıkılma tehlikesi bulunan Daltaban ve Güzeller semtlerini birbirine bağlayan kemer köprünün restore edilerek, korunmasını talep etti.
‘ASIRLIK KÖPRÜNÜN BU ŞEKİLDE OLMASI ÜZÜCÜ’
25 yıldır mahallede oturduğunu söyleyen Onur Saran, köprünün tarihi eser olduğunu belirterek, "Bu köprü, tarihi İpek Yolu’nun güzergahında bulunuyor ve asırlık köprünün bu şekilde olması üzücü. 130 yıllık bir köprünün etrafına duvarlar örerek, köprüyü kapatmak hiç kimsenin faydasına olmaz. İnsanlarımızın, bu köprünün tarihini bilmesi gerekiyor. Biz küçükken hep bu köprüyü kullanıyorduk" dedi.
‘KÖPRÜNÜN ONARILMASI GEREKİYOR’
Mahalle sakinlerinden Hamit Aras ise istinat duvarı yapılmadan önce köprünün açık bir şekilde durduğunu anlatarak, "Çocukların, dereye düşmesini engellemek için istinat duvarı yaptılar. Duvarların yapıldığı sırada, köprünün yıkılmasına vatandaşlar izin vermedi. Tarihi köprü, bu istinat duvarı yapıldığından beri böyle duruyor. Bu şekilde kalması doğru değil. Herhangi bir sel olduğunda burasını tıkanabilir. Köprünün korunması için iyi bir onarım yapılması gerekiyor" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Önündeki kapıyı fark etmeyince... Önündeki kapıyı fark etmeyince...
Tek tırnaklı hayvanlara mikroçiple takipTek tırnaklı hayvanlara mikroçiple takip
Otizmli Arda'nın gururuOtizmli Arda'nın gururu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Tarkan'ın bebeğinin adı ne? İşte Tarkan'ın çocuğunun adı ve cinsiyeti...

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Dünya bu olayı konuşuyor! Savcılık ek süre verdi!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Büyük ikramiyenin çıktığı ilçe belli oldu! Herkes onun peşinde

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ankara'da tren kazası

Ankara'da tren kazası

Pompeo'dan Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası kutlama yaptılar

ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesi sonrası senatörlerden Trump'a tepki

ABD'de Trump'a Kasım Süleymani tepkisi

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Endonezya'daki selde ölenlerin sayısı 43'e çıktı

Otomobil 3 metrelik boşlukta asılı kaldı: 1 yaralı

3 metrelik boşlukta asılı kaldı!

ABD İran Devrim Muhafızları Generali Süleymani'yi öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.