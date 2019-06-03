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Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 12:03 | Son Güncelleme

İZMİR'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı, bu bayram da hesaplı alışverişin adresi oldu.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA) - İZMİR'de Tarihi Kemeraltı Çarşısı, bu bayram da hesaplı alışverişin adresi oldu.
Ramazan Bayramı nedeniyle Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda alışveriş yoğunluğu yaşandı. Bayramlık kıyafet, şeker ve çikolata gibi ihtiyaçların yanı sıra tatile çıkmadan sezon indiriminden yararlanmak isteyen vatandaşlar, tarihi çarşının yolunu tuttu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı Esnaf Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kaya, "Kemeraltı Çarşısı’nın sahip olduğu ürün yelpazesi dünyanın hiçbir yerinde yok. Çarşı sadece Ege’nin değil, Türkiye’nin tercihi haline gelmeye başladı. Bayram tatillerinin son yıllarda uzun olması dolayısıyla insanlar tatile çıkmayı ve daha ucuz, günlük alışveriş yapmayı tercih ediyor. Vatandaşlar alışveriş yapmasa bile çarşıya bir şeyler yemek, kahve içmek için geliyor. Her bütçeye hitap etmesi sebebiyle Kemeraltı Çarşısı bayramda ilk tercih oluyor."
HESAPLI ALIŞVERİŞ İÇİN TERCİH EDİLİYOR
Kemeraltı Çarşısı’nda gömlek satışı yapan Ali Özkan, "Bayramdan yaklaşık bir hafta önce alışveriş hareketliliği başladı ve hala devam ediyor. Çarşı son zamanlarda sabahın erken saatlerinden itibaren kalabalık olmaya başladı. Sıcak havaya rağmen vatandaşlar buraya gelip hesaplı alışveriş yapmayı tercih ediyor. Eşine, akrabasına bayramda giymesi için gömlek alan çok fazla kişi var" dedi. Son günlerde yaşanan kalabalık yüzünden hiç durmadan çalıştıklarını belirten esnaf Hikmet Kartal ise, "İşlerimizin çok açıldığını söyleyemem ama çok büyük bir kalabalık var. Vatandaşlar satın almasa bile geziyor, bakıyor, fiyat soruyor. Bizler de başımızı kaşıyacak vakit bulamıyoruz" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliğiTarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliğiTarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliğiTarihi Kemeraltı Çarşısı’nda bayram hareketliliği

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