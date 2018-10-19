Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Nihat Çiftçi, "Modern teknolojinin en mükemmel imalatlarını şehirde çok değişik minvalde kullanabilirsiniz ama şunu unutmamak lazım, bunların hiçbiri bizim yüzlerce yıldır geçmişten süregelen kültür varlığımız kadar değerli olamaz." dedi.

Aynı zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin de başkanlığını yürüten Çiftçi, Kahramanmaraş'taki Dulkadiroğlu Belediyesinin ev sahipliği yaptığı "Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş Buluşmaları" etkinliğindeki konuşmasında, TKB'yi bir okul olarak gördüğünü dile getirdi.

Şehirleşmenin önemine dikkati çeken Çiftçi, birlik üyelerine "Çok iyi şehirler kurabilirsiniz. Şehirleriniz çok zengin de olabilir. Modern teknolojinin en mükemmel imalatlarını şehirde çok değişik minvalde kullanabilirsiniz ama şunu unutmamak lazım, bunların hiçbiri bizim yüzlerce yıldır geçmişten süregelen kültür varlığımız kadar değerli olamaz. " diye seslendi.

Çiftçi, bu eserleri sadece somut kültür varlığı anlamında da kabul etmediklerini dile getirerek, "Bunu anlamlı kılan aslında insandır ve insanın o eserlere dokunuşudur. İnsanın aldığı nefes, yaşayışı ve geçmişte bırakmış olduğu izleridir. İşte her geldiğimiz şehirde aslına o şehrin hangi aşamalardan geçtiğini ve bize hangi mesajları bıraktığını hep birlikte görmüş olmanın da mutluluğunu duyuyoruz." diye konuştu.