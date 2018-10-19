Tarihi Kentler Birliği (TKB) Başkanı Nihat Çiftçi, "Modern teknolojinin en mükemmel imalatlarını şehirde çok değişik minvalde kullanabilirsiniz ama şunu unutmamak lazım, bunların hiçbiri bizim yüzlerce yıldır geçmişten süregelen kültür varlığımız kadar değerli olamaz." dedi.
Aynı zamanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin de başkanlığını yürüten Çiftçi, Kahramanmaraş'taki Dulkadiroğlu Belediyesinin ev sahipliği yaptığı "Tarihi Kentler Birliği Kahramanmaraş Buluşmaları" etkinliğindeki konuşmasında, TKB'yi bir okul olarak gördüğünü dile getirdi.
Şehirleşmenin önemine dikkati çeken Çiftçi, birlik üyelerine "Çok iyi şehirler kurabilirsiniz. Şehirleriniz çok zengin de olabilir. Modern teknolojinin en mükemmel imalatlarını şehirde çok değişik minvalde kullanabilirsiniz ama şunu unutmamak lazım, bunların hiçbiri bizim yüzlerce yıldır geçmişten süregelen kültür varlığımız kadar değerli olamaz. " diye seslendi.
Çiftçi, bu eserleri sadece somut kültür varlığı anlamında da kabul etmediklerini dile getirerek, "Bunu anlamlı kılan aslında insandır ve insanın o eserlere dokunuşudur. İnsanın aldığı nefes, yaşayışı ve geçmişte bırakmış olduğu izleridir. İşte her geldiğimiz şehirde aslına o şehrin hangi aşamalardan geçtiğini ve bize hangi mesajları bıraktığını hep birlikte görmüş olmanın da mutluluğunu duyuyoruz." diye konuştu.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ise bir şehre sahip çıkmanın öncelikle tarihine, kültürüne ve kimliğine sahip çıkmakla mümkün olacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şehirleri şekillendiren insandır. Ancak insan şehirleri şekillendirdiği kadar şehirler tarafından da şekillenen varlıktır." sözünü hatırlatan Erkoç, kendilerinin de bu anlayışla Kahramanmaraş'ı kadim medeniyetin temelleri üzerinde geleceğe taşıyacak şekilde inşa ettiklerini vurguladı.
Şehirlerin kimlikleriyle hatırlanıp anıldığına işaret eden Erkoç, "Büyükşehir Belediyesi olarak bu güzelliklerin anlatılması ve anlaşılmasına katkıda bulunuyoruz. Şehrimizin zengin tarihinden kaynaklanan kültürel birikimin hayat bulması ve turizmin gelişmesine katkı sunmak amacıyla örnek restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. Biz birikimimizi ve tecrübemizi ortak aklı kullanarak kahraman şehrimize hizmet etmek üzere yola çıktık." ifadelerini kullandı.
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç de bu tür toplantıların şehirler ve beldeler için çok yararlı olduğunu, yapılan bilgi ve birikim paylaşımları sayesinde gelişimin hızlandığını kaydetti.
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise Dulkadiroğlu ilçesinin Kahramanmaraş'ın eski mahallelerinin geçmişinin bulunduğu bölge olduğunu, o yüzden ilçedeki restorasyon çalışmalarını önemsediklerini bildirdi.
Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'in de katıldığı toplantıda bölge illerinin belediye başkanları ve diğer ilgililer yer aldı.
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