UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da, müze sayısının arttırılması için çalışma başlatıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korumayı başaran ilçede gelecek kuşaklara aktarmak, gelecek nesillere anlatmak ve tanıtmak için de önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Safranbolu'nun bir dünya markası haline geldiğine dikkati çeken Gürel, "Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliği günümüze kadar yaşatılarak korunmuş. Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, 'Korumanın başkenti' unvanıyla anılıyor. Atalarımızdan bize aktarılan bu değeri bizim de gelecek kuşaklara aynı şekilde aktarmamız gerekiyor. Bu yolda çok önemli çalışmalarımız, gayretlerimiz var." dedi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan en önemlisinin müzeler olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti: