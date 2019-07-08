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Tarihi kentte "müze" çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 15:39 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da, müze sayısının arttırılması için çalışma yapılıyor - Karabük Valisi Fuat Gürel: - "Müze sayımızı arttırdığımız takdirde hem değerlerimizi korumuş hem de gelecek kuşaklara aktarmış olacağız"

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün tarihi evleriyle ünlü ilçesi Safranbolu'da, müze sayısının arttırılması için çalışma başlatıldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, korumayı başaran ilçede gelecek kuşaklara aktarmak, gelecek nesillere anlatmak ve tanıtmak için de önemli çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Safranbolu'nun bir dünya markası haline geldiğine dikkati çeken Gürel, "Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliği günümüze kadar yaşatılarak korunmuş. Anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarının yanında 18. ve 19. yüzyıl ile 20. yüzyıl başlarında inşa edilen evleriyle açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, 'Korumanın başkenti' unvanıyla anılıyor. Atalarımızdan bize aktarılan bu değeri bizim de gelecek kuşaklara aynı şekilde aktarmamız gerekiyor. Bu yolda çok önemli çalışmalarımız, gayretlerimiz var." dedi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalardan en önemlisinin müzeler olduğunu vurgulayan Gürel, şunları kaydetti:

"İlçemizde hali hazırda bir müze ve bir gezi evi var. Ancak bana göre bu yetersiz. İlçe Kaymakamlığı ve yerel yönetimlerle birlikte 'müze sayısını nasıl arttırabiliriz' diye projeler geliştiriyoruz. Müze sayımızı arttırdığımız takdire hem değerlerimizi korumuş hem de gelecek kuşaklara aktarmış olacağız. Kent Tarihi Müzesi var. Bu müze içinde yeniden düzenlemeler yapıldı. Kaymakamlar Evi'de de müze olacak. Tarihi cezaevi üzerinde de çalışma yapılıyor. Etnografya ve arkeoloji müzeleri olacak."

- Eğitim ve sinema müzeleri

Özellikle eğitim ve sinema alanında da müze oluşturulacağını aktaran Gürel, "İlçemiz Süha Arın'ın yönetmenliğini yaptığı 'Safranbolu'da Zaman' belgeseliyle 1977'de koruma ve turizm alanında ilk adımlarını atmıştır. Arın'a ait birçok araç ve gereç ilçemizde bulunuyor. 20 Yıldır ilçemizde belgesel film festivali yapılıyor. Burada binlerce eserden oluşan bir arşiv oluştu. Muallimler Birliğini de Sinema Müzesi haline dönüştürülmüş durumda. İlçede 1909 yılında rüştiye olarak yaptırılan Tarihi Çarşı bölgesindeki binada da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyonun tamamlanmasının ardından eğitim alanında bir müzeye dönüştürülecek." diye konuştu.

Gürel, müzeler sayesinde ilçeye gelen turistlerin konaklama sürelerini de uzatabileceklerini sözlerine ekledi.

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Karabük Valisi Fuat Gürel müze Safranbolu

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