MAGAZİN
  4. Tarihi kentte restorasyon çalışmaları devam ediyor

Tarihi kentte restorasyon çalışmaları devam ediyor

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 18:05 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" Projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmaları devam ediyor.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Safranbolu Belediyesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansına (BAKKA) sunulan ve 2018 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilen "Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor" Projesi kapsamında 62 tarihi dükkanın ön cephe restorasyon çalışmaları devam ediyor. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Tarihi Çarşı’da devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Tüm çalışmaların standarda uygun şekilde devam ettiğini ifade eden Köse, "Tüm çabamız Safranbolu’yu çok daha yaşanılır bir kent haline getirmek ve Safranbolu’muza daha güzel bir çehre kazandırmak. Bu bağlamda çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. ’Tarihi Çarşılarımız Gün Yüzüne Çıkıyor’ Projesi de bunlardan birisi. Arkadaşlarımız hava koşullarına rağmen büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Onlara kolaylıklar diliyorum" dedi. Esnafla ile sohbet eden Başkan Köse, "Esnaf arkadaşlarımızın bizlerden bazı istekleri oldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bir toplantı yaparak ortak noktada buluşmak için görüşeceğiz" diye konuştu.

Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından... Bu salonu gören şaşkına dönüyor! Araba parçalarından...
Kapadokya'da kar peribacalarını beyaza bürüdüKapadokya'da kar peribacalarını beyaza bürüdü
Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreniKıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

İstanbul Boğazı'nda yük gemisi karaya oturdu

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

Türel'den 'kar maskeli şüpheli' ihbarı! Polisler alarma geçti

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul'da banka soygunu! Çok sayıda polis sevk edildi

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu

Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi

Bakanlık açıkladı: 18 bin 630 personel ihraç edildi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Zeki Müren'in bilinmeyen aşk hikayesi! 'İlk ve tek aşkı bir subaydı'

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kapadokya'da kar peribacalarını beyaza bürüdü

Kapadokya'da kar peribacalarını beyaza bürüdü

Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

Kıbrıs’ta Tabip Binbaşı Nihat İlhan ve şehit ailesi anısına panel ve anma töreni

“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

“'Dilsiz' ismi, filmin anlam dünyasıyla örtüşüyor”

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Arsuz'da, Mısır yapımı 'Mako' filminin çekimleri başladı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy SAMÜ’de anıldı

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

Çöpleri sanat eserine dönüştürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.