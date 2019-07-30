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Tarihi kentte sıcak hava balonu uçuşları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 11:43 | Son Güncelleme

'YÜKSELİYOR Mardin' projesi kapsamında Dara Antik Kenti'nde, Vali Mustafa Yaman’ın katılımıyla ilk sıcak hava balonu serbest uçuşu gerçekleştirildi.

Tarihi kentte sıcak hava balonu uçuşları başladı

MARDİN, (DHA)- 'YÜKSELİYOR Mardin' projesi kapsamında Dara Antik Kenti'nde, Vali Mustafa Yaman’ın katılımıyla ilk sıcak hava balonu serbest uçuşu gerçekleştirildi.
Sabahın ilk ışıklarında balon uçuşunun hazırlıklarının yapıldığı alana gelen Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile bazı davetliler ilk uçuşta tarihi kenti gökyüzünden seyretti.
Başarılı geçen uçuşun ardından açıklamada bulunan Vali Yaman, bugün serbest uçuşları başlattıklarını belirterek, balon uçuşlarının kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Vali Yaman, "Bereketli Mezopotamya ovası üzerinde bir yandan şehrin silüetini bir yandan da Dara Antik Kenti'ni seyrettik. Bu ilk uçuştu, yarından itibaren bütün misafirlerimizi bekliyoruz. 2018 yılında 750 bini aşkını yatılı, 3,5 milyondan fazla turist hedefini gerçekleştirdik. Bu yıl da hedefimiz 1 milyonu yatılı 5,5 milyon civarında günübirlik turiste ulaşmak. Mardin olarak bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Mardin nemli bir destinasyonda. İnşallah Mardin bu kültür ve tarihi zenginliğini gelen turistlerle de paylaşacaktır. Bugün güzel bir uçuş oldu. İnşallah bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak. 'Yükselen Mardin' diyor, herkesi bekliyoruz. İlk uçuş çok keyifliydi. Artık yarından itibaren misafirler buyursunlar, gelsinler, uçuşlara katılsınlar" dedi.

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Tarihi kentte sıcak hava balonu uçuşları başladıTarihi kentte sıcak hava balonu uçuşları başladıTarihi kentte sıcak hava balonu uçuşları başladıTarihi kentte sıcak hava balonu uçuşları başladı

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