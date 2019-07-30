HABER

Tarihi kentte sıcak hava balonu uçuşları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 15:07 | Son Güncelleme

'YÜKSELİYOR Mardin' projesi kapsamında Dara Antik Kenti'nde, Vali Mustafa Yaman’ın katılımıyla ilk sıcak hava balonu serbest uçuşu gerçekleştirildi.

MARDİN, (DHA)- 'YÜKSELİYOR Mardin' projesi kapsamında Dara Antik Kenti'nde, Vali Mustafa Yaman’ın katılımıyla ilk sıcak hava balonu serbest uçuşu gerçekleştirildi.

Sabahın ilk ışıklarında balon uçuşunun hazırlıklarının yapıldığı alana gelen Vali Mustafa Yaman, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile bazı davetliler ilk uçuşta tarihi kenti gökyüzünden seyretti.

Başarılı geçen uçuşun ardından açıklamada bulunan Vali Yaman, bugün serbest uçuşları başlattıklarını belirterek, balon uçuşlarının kentin turizmine önemli katkılar sağlayacağını söyledi. Vali Yaman, "Bereketli Mezopotamya ovası üzerinde bir yandan şehrin silüetini bir yandan da Dara Antik Kenti'ni seyrettik. Bu ilk uçuştu, yarından itibaren bütün misafirlerimizi bekliyoruz. 2018 yılında 750 bini aşkını yatılı, 3,5 milyondan fazla turist hedefini gerçekleştirdik. Bu yıl da hedefimiz 1 milyonu yatılı 5,5 milyon civarında günübirlik turiste ulaşmak. Mardin olarak bu avantajı iyi kullanmak istiyoruz. Mardin nemli bir destinasyonda. İnşallah Mardin bu kültür ve tarihi zenginliğini gelen turistlerle de paylaşacaktır. Bugün güzel bir uçuş oldu. İnşallah bu uçuşların hedeflerimize çok önemli katkısı olacak. 'Yükselen Mardin' diyor, herkesi bekliyoruz. İlk uçuş çok keyifliydi. Artık yarından itibaren misafirler buyursunlar, gelsinler, uçuşlara katılsınlar" dedi.

Bir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlarBir mahalle ayaklandı! Ellerine sopayı alıp sırayla nöbet tutuyorlar
ÇOMÜ Rektörü Murat: Terör düşüncesi özgürlük değildirÇOMÜ Rektörü Murat: Terör düşüncesi özgürlük değildir
Menemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi olduMenemenli çömlekçiler İtalya'da dünya birincisi oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Trafik durma noktasına geldi

Trafik durma noktasına geldi

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

Pakistan'da askeri uçak düştü: 17 ölü

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Heyelan, mağarayı ortaya çıkardı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı

Kritik toplantı başladı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Bu kadarına da pes! Çaldığı yüzüğü komşu kuyumcuya sattı

Pençe Harekatı'nda son durum: Sayı 76'ya yükseldi

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Kurban Bayramı tatili 9 gün olup uzadı mı? Berat Albayrak'tan açıklama!

Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Çin'in deney odası: Şanghay

Burası dünyanın en kalabalık ülkesinin göz bebeği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.