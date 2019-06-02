Tarihi kentte tatilciler lokumla karşılandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde tatilciler, lokumla karşılandı.

Safranbolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe girişinde yapılan trafik uygulamasında sürücülere, Kaymakam Fatih Ürkmezer ve İlçe Emniyet Müdürü Cavit Yılmaz Tamtürk tarafından Safranbolu lokumu ikram edildi.

Ürkmezer ve Tamtürk, sürücülere trafikte uymaları gereken kuralların yer aldığı broşürler ile çocuklara "Dikkat Sizden Notlar Bizden" projesi kapsamında karne dağıttı.

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda Safranbolu'yu tercih eden misafirlere "Hoş geldin" demek için uygulamayı yaptıklarını söyledi.

Bayram tatilinin başlamasıyla yollarda trafiğin arttığına işaret eden Ürkmezer, "İçişleri Bakanlığımızın 2019'u 'Trafik Yılı' ilan etmesiyle eş zamanlı bütün ilçelerde olduğu gibi Safranbolu'da da trafik kontrollerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve can güvenliği, sağlıklı bir şekilde tatillerine ve ailelerine kavuşmaları için aralıksız olarak devam ediyor." dedi.