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Tarihi kentte "ters konak" ilgi çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir girişimcinin yaptığı ve "Tepetaklak Konak" adını verdiği yapıya, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir girişimci tarafında yapılan ve "Tepetaklak Konak" adı verilen yapı, vatandaşların ilgisini çekiyor.

Girişimci Bilal Özdemir'in yaptığı evde kendisinin, babasının, dedesinin ve annesinin 1980'li yıllarda kullandığı yatak, mutfak mobilyaları, dolaplar, telefon, beşik, buzdolabı gibi eşyalar tavanda yer alıyor.

Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yıldır İstanbul'da yaşadığını, ardından memleketlerinde bir şeyler yapmayı düşündüğünü söyledi.

"Ters ev"in yurt içi ve dışındaki benzerlerini araştırdıklarını ifade eden Özdemir, "Biz 80'ler konseptiyle yaptık evimizi. İlgi güzel. Gören herkes memnun ayrılıyor. İnsanlar sosyal medyayı çok aktif kullanıyor, bunun avantajını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Eve ilk girenlerin şaşkınlık yaşadığını aktaran Özdemir, şöyle devam etti:

"Ben mantığını anlatıyorum. Fotoğraf çekmelerine yardımcı oluyorum. Ondan sonra kahkahalar yükseliyor. 'Benim çocukluktaki yatağım, terliğim.' gibi değişik his oluyor. Gelen misafirlerimiz genelde 1980, 1990 doğumlu. Çocuklarına kendi geçmişlerindeki eşyaları gösterebiliyorlar. Evin bulunduğu alanda değişik konseptler oluşturacağız. Burada 'kafebüsümüz' var. Gelen misafirlerimizin dinleneceği bir alan yapacağız. Senede bir evin iç dizaynını değiştirebiliriz. Ziyaretçiler, her sen yeni bir şeyle karşılaşacak. Yenilik gerekli, çok hızlı değişiyor dünya biz de ona ayak uyduracağız."

Özdemir, ailesinin kullandığı eşyaların yaşanmışlığı yansıttığını sözlerine ekledi.

Ziyaretçiler ise eşyaları tavanda yer alan evde bol bol fotoğraf çektiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Tepetaklak Konak" Bilal Özdemir Karabük Safranbolu Ters konak UNESCO

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