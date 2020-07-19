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Tarihi keşif! Dünyada ilk kez kara canlısının fosili Yamula Barajı’nda su altında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2020 13:46 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri’nin dünyaca tanınan değerlerine bir yenisini daha ekliyor. Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle ve Obruk Mağara Araştırma Grubu’nun katkılarıyla 7.5 milyon yıl öncesine ait fosiller su altında görüntülendi.

Tarihi keşif! Dünyada ilk kez kara canlısının fosili Yamula Barajı’nda su altında bulundu

Yamula Barajı kıyısında en büyük ve tek parça halinde bulunan 7,5 milyon yıllık dev fosilden sonra dünyada ilk olma özelliği taşıyan kara canlısı fosiline Yamula Barajı’nda suyun altında rastlandı. Su altı fotoğrafı konusunda yaptığı çalışmalarla dünyaca tanınan Obruk Mağara Araştırma Grubu’ndan Ali Ethem Keskin ile Turkuaz Arama-Kurtarma ekibi tarafından su altında yapılan çalışmalar sonucu kara canlılarının fosiline ulaşıldı. Kazı ekibindeki akademisyenlerle birlikte yapılan değerlendirmeler sonucu kararlı bir şekilde su altı çalışmaları gerçekleştiren Ali Ethem Keskin, fillerin atası olarak değerlendirilen kara canlısı fosilinin Yamula Barajı’nda suyun altında bulunmasından hemen sonra Büyükşehir Belediyesinin davetiyle araştırmalar için bölgeye geldiğini belirtti.

Daha önceleri deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulunduğunu söyleyen ancak su altında bulunan fosilin kara canlısı olarak dünyada ilk olma özelliğini taşıdığına dikkati çeken Keskin, “Buradaki ekip tarafından bazı örneklerin baraj suyunun altında olduğu tespit edildi. Dolasıyla biz Obruk Mağara Araştırma Grubu olarak benim su altında çalışmalarım olduğu için haber verdiler. Ben de İstanbul’dan geldim. Bu fosillerin büyük bir kısmı su üstündeydi. Kıyıya yakın bir bölgede ancak yakın zamanda bazı örneklerinde yani baraj suyu altında olduğu tespit edildi. Benim yaptığım çekimlerden hangi parçanın hangi türe ait olduğunu tespit edebiliyorlar. Mesela ayak kemiği var. Ancak, bu örnekler parçalanmış suyun altında kaldığı için deformasyonla uğramış olabilir” dedi.

Dünyada bir ilk olma özelliği olduğunu ve bu özelliğin vurgulanması gerektiğini söyleyen Keskin, “Bunu vurgulamam lazım. Daha önce deniz canlılarının deniz altında fosilleri bulundu ama dünyada ilk kez bir kara canlısının fil atasına ait olduğu tahmin edilen canlıların fosilleri görüntüsü ilk defa çekiliyor’’ diye konuştu.

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(İHA)

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