Tarihi kilise kent müzesine dönüşüyor

Yavuz, kentte arkeoloji müzesinin kurulması için de çalışmaların devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

Projenin tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) destekli çalışmaların sürdüğünü aktaran Yavuz, Kent Müzesi'nin açılmasıyla Ordu'nun yeni modern bir müzeye kavuşacağının altını çizdi.

"Turizm kenti olan Ordu'da modern bir müzeye, yaşam alanına, konferans salonlarına ve kütüphanelere ihtiyaç var. Bu bağlamda da Karşıyaka Mahallesi'nde Ordu'ya yakışır bir müze binasını inşa edeceğiz. 750 kişilik toplantı salonu, 3 bin metrekarelik sergi salonu ve diğer bölümlerle birlikte bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Ordu, her geçen gün değerini bulacak, gelişecek ve büyüyecek. Ordulu kardeşlerimiz de bundan ekonomik ve kültürel açıdan istifade edecek."

Vali Yavuz, tarihi varlıkların en çok olduğu Fatsa ve Ünye ilçelerinde de önemli çalışmaların yapıldığı bilgisini vererek, tarihi eserlere sahip çıktıklarını vurguladı.

