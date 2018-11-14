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Tarihi kilise kent müzesine dönüşüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 14:28 | Son Güncelleme

Ordu Valisi Seddar Yavuz: - "Tarihi Taşbaşı Kilisesi aslına uygun olarak restore edildikten sonra Kent Müzesi olarak turizm sektörüne açılacak"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Tarihi Taşbaşı Kilisesi'nin aslına uygun olarak restore edildikten sonra Kent Müzesi olarak turizm sektörüne açılacağını söyledi.

Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Altınordu ilçesi Sıtkı Can Caddesi'nde bulunan ve müzeye dönüştürülecek olan Tarihi Taşbaşı Kilisesi'nde incelemelerde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak'tan bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, Tarihi Taşbaşı Kilisesi'nin orjinaline uygun olarak restorasyon çalışmalarının yapılacağını kaydetti.

Tarihi kilisenin restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kent Müzesi olarak Ordu'ya ve turizm sektörünün hizmetine sunulacağını belirten Vali Yavuz, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Projenin tamamlanması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) destekli çalışmaların sürdüğünü aktaran Yavuz, Kent Müzesi'nin açılmasıyla Ordu'nun yeni modern bir müzeye kavuşacağının altını çizdi.

Yavuz, kentte arkeoloji müzesinin kurulması için de çalışmaların devam ettiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Turizm kenti olan Ordu'da modern bir müzeye, yaşam alanına, konferans salonlarına ve kütüphanelere ihtiyaç var. Bu bağlamda da Karşıyaka Mahallesi'nde Ordu'ya yakışır bir müze binasını inşa edeceğiz. 750 kişilik toplantı salonu, 3 bin metrekarelik sergi salonu ve diğer bölümlerle birlikte bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Ordu, her geçen gün değerini bulacak, gelişecek ve büyüyecek. Ordulu kardeşlerimiz de bundan ekonomik ve kültürel açıdan istifade edecek."

Vali Yavuz, tarihi varlıkların en çok olduğu Fatsa ve Ünye ilçelerinde de önemli çalışmaların yapıldığı bilgisini vererek, tarihi eserlere sahip çıktıklarını vurguladı.

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Kent Müzesi ordu Tarihi Taşbaşı Kilisesi

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