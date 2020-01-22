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Tarihi kilise, şehir kütüphanesine dönüştürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, 2012 yılında 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen tarihi Meryem Ana Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülerek, düzenlenen törenle açıldı.

KAYSERİ'de, 2012 yılında 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilen tarihi Meryem Ana Kilisesi, yapılan restorasyon çalışmasının ardından Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürülerek, düzenlenen törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Gençlerimiz buraya geldiklerinde bu binanın büyüsünden etkilenip, mimar veya iç mimar olmaya karar vereceklerdir" dedi.
Tarihi Kiçikapı Mahallesinde 1835-1838 döneminde yaptırılan ve 1'inci Dünya Savaşı'na kadar faaliyetini sürdüren kilise, daha sonraki süreçte depo, sergi salonu, zabıta karakolu ve spor salonu olarak kullanıldı. Kentin dış kalesi içerisinde bulunan ve geçmişte orijinalliğini yitirecek birçok müdahaleye uğrayan kilise, uzun süre atıl olarak kaldı. 2012'de yapılan protokolle 25 yıllığına Kayseri Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen kilisenin tarihi yapısının korunması için restorasyon çalışması başlatıldı. Bu kapsamda tarihi kilise Şehir Kütüphanesi'ne dönüştürüldü. Kütüphane içerisinde 25 bin basılı, 22 bin elektronik, 3 bin sesli olmak üzere 50 bin kitap bulunuyor. Şehir Kütüphanesi'nin açılışına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
'KÜTÜPHANEMİZ, GENÇLERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK'
Burada konuşan Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Kayseri'nin kültür ve turizm açısından yaptığı çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Yapılan kütüphanemiz sadece restore edilmekle kalmamış. Gençlerimiz buraya geldiklerinde bu binanın büyüsünden etkilenirler. Burada ders çalıştıkları zaman mimar veya iç mimar olmaya karar vereceklerdir. Aldığı ilham ile de dünyada yarışacak yeni binalar yapacaklardır. Kültür mirası da budur. Buradan aldığı ilham ile belki de kendisine yol haritası çizecektir. Kültürün yaşam tarzı olduğunu görebiliyoruz. Yapılan kütüphane basit bir iş değildir. Bu binanın restorasyonunu önemini iyi bilmek gerekiyor" dedi.
'HOŞGÖRÜNÜN MERKEZİ KAYSERİ'DİR'
Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, şehri kalkındırmak ve hizmet etmek için göreve geldiklerini vurgulayarak, "Kayseri adeta açık hava müzesidir. Amacımız şehrimizi kalkındırmak ve daha güzel hizmetler elde etmektir. Hoşgörünün merkezi de Kayseri'dir. Kayseri'ye nerden bakarsanız bir tarih kokuyor. Biz tarihe sahip çıkma anlayışı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizler çalışırken kütüphanelerimizin de sayısını artırmaya çalışıyoruz. Kütüphanemizden 6 gün içerisinde 60 bin yavrumuz faydalandı" diye konuştu. Yapılan konuşmanın ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

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