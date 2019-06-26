Kuvvetli lodos ve poyrazın da etkisiyle yıpranan kulenin gövdesinde taşlarının dökülmeye başlamasının ardından, tarihi kilisenin çevresine kaymakamlık tarafından koruma kalkanı oluşturuldu. Ayrıca güvenlik gerekçesiyle kiliseye giden ara yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde adaya yaptığı ziyarette konunun kendisine iletilmesi üzerine kulenin onarımı talimatını verdi. Kule, Erdoğan'ın talimatıyla 2006'da kapsamlı olarak yenilendi.

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki tarihi Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi'nin zamanla yıpranan ve depremde zarar gören 28 metre uzunluğundaki asırlık çan kulesi, aslına uygun şeklide yeniden inşa edilecek.

İncelemenin ardından, 120 yıllık çan kulesinin yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine hazırlanan proje kapsamında kulenin yıkımı gerçekleştirildi.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adanın önemli tarihi yapıları arasında yer alan kilisenin kule kısmının, bölgeye hakim fırtınaların etkisiyle zamanla zarar gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine 2 yıl önce çalışmalara başlandığını belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"Proje çalışmalarının tamamlanması ve ihale sürecinin gerçekleştirilmesiyle bu süreci tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi kilisenin çan kulesinde aslına uygun şekilde restorasyon çalışması yapılacak. Yıkımını tamamladık. İstanbul'da anlaşmalı olduğumuz proje ekibi ile destek aldığımız üniversite bilim heyeti, yıkım sonrasında gelip yerinde inceleme yapacaklar ve taş seçimini gerçekleştireceğiz."

- Kilisenin taş seçimine dikkat edilecek

Gültekin, çan kulesinin taş görüntüsünün önemli olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda ayrı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Gültekin, "Yapının onarılacak tüm bölümü aslına uygun olacak. Taş seçimi burada önemli bir unsur bizim için. Taş seçimi sonrasında proje çalışmaya devam edecek. Yakın zamanda tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi.

