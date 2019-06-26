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Tarihi kilisenin "çan kulesi" aslına uygun inşa edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki tarihi Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi'nin zamanla yıpranan ve depremden zarar gören 28 metrelik çan kulesi, aslına uygun şekilde yeniden yapılacak - Kaymakam İbrahim Gültekin: - "Yıkımı tamamladık. İstanbul'da anlaşmalı olduğumuz proje ekibi ile destek aldığımız üniversite bilim heyeti gelip yerinde inceleme yapacak ve taş seçimini gerçekleştireceğiz"

ÇANAKKALE (AA) - BURAK AKAY - Kuzey Ege'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Çanakkale'nin Bozcaada ilçesindeki tarihi Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi'nin zamanla yıpranan ve depremde zarar gören 28 metre uzunluğundaki asırlık çan kulesi, aslına uygun şeklide yeniden inşa edilecek.

Bozcaada'da 1895'te inşa edilerek aynı yıl ibadete açılan kilisenin ön bölümüne 1899'da yapılan 28 metrelik çan kulesi, zamanla yıprandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde adaya yaptığı ziyarette konunun kendisine iletilmesi üzerine kulenin onarımı talimatını verdi. Kule, Erdoğan'ın talimatıyla 2006'da kapsamlı olarak yenilendi.

Tarihi kule, 2015'te Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin etkisiyle yeniden zarar gördü. Çan Kulesi'nin zarar gören bölümleri, dönemin Valisi Ahmet Çınar'ın talimatıyla onarıldı.

Kuvvetli lodos ve poyrazın da etkisiyle yıpranan kulenin gövdesinde taşlarının dökülmeye başlamasının ardından, tarihi kilisenin çevresine kaymakamlık tarafından koruma kalkanı oluşturuldu. Ayrıca güvenlik gerekçesiyle kiliseye giden ara yol, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İncelemenin ardından, 120 yıllık çan kulesinin yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine hazırlanan proje kapsamında kulenin yıkımı gerçekleştirildi.

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adanın önemli tarihi yapıları arasında yer alan kilisenin kule kısmının, bölgeye hakim fırtınaların etkisiyle zamanla zarar gördüğünü söyledi.

Bunun üzerine 2 yıl önce çalışmalara başlandığını belirten Gültekin, şöyle konuştu:

"Proje çalışmalarının tamamlanması ve ihale sürecinin gerçekleştirilmesiyle bu süreci tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi kilisenin çan kulesinde aslına uygun şekilde restorasyon çalışması yapılacak. Yıkımını tamamladık. İstanbul'da anlaşmalı olduğumuz proje ekibi ile destek aldığımız üniversite bilim heyeti, yıkım sonrasında gelip yerinde inceleme yapacaklar ve taş seçimini gerçekleştireceğiz."

- Kilisenin taş seçimine dikkat edilecek

Gültekin, çan kulesinin taş görüntüsünün önemli olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda ayrı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Gültekin, "Yapının onarılacak tüm bölümü aslına uygun olacak. Taş seçimi burada önemli bir unsur bizim için. Taş seçimi sonrasında proje çalışmaya devam edecek. Yakın zamanda tamamlamayı ümit ediyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bozcaada Çanakkale Kilise Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi

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