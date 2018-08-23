Tarihi Kirazlı Manastırı'nda ayin

BALIKESİR (AA) - Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıkesir'in Erdek ilçesindeki tarihi Kirazlı Manastırı'nda yapılan ayini yönetti.

Bartholomeos, ayinde yaptığı konuşmada, "İdrak ettiğiniz mübarek Kurban Bayramı'nı candan kutluyoruz. Sıhhat ve afiyetler diliyoruz. Nice mutlu bayramlarınız olsun. Misafirperverliğiniz için hepinize, özellikle Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'ya en içten şükranlarımızı ifade etmeyi bir borç biliriz." dedi.

Ayine, Yunanistan'ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, Yunanistan'ın Nea Artaki (Yeni Erdek bölgesi) Belediye Başkan Yardımcısı Nikolaos Georgalas, Halkida Metropoliti Hrisostomos, İskenderiye Patrikhanesi'nden Kartegenis Metropoliti Meletios ve Silivri Metropoliti Maksimos da katıldı.

