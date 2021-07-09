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  4. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek isteyenler Edirne’ye akın etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek isteyenler Edirne’ye akın etti

09.07.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 660’ıncısı gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek için binlerce vatandaşın Edirne’ye gelmesiyle otellerde yer kalmadı. Çok sayıda güreş sevdalısı geceyi parklara ve meydanlara kurdukları çadırlarda uyuyarak geçirdi.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni izlemek isteyenler Edirne’ye akın etti
  1. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün sabah saatlerinde Edirne Sarayiçi Er Meydan’ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başlayacak. 11 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli kategorilerdeki pehlivanların güreşleriyle devam edecek olan güreşleri izlemek isteyen güreş sevdalıları Edirne’ye akın etti.


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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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