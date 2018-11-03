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Tarihi kitabın pazarlığını yaparken yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 03.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

BURSA'da bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser niteliğinde kitabın satışı için pazarlık yapan 3 kişi gözaltına alındı.

Tarihi kitabın pazarlığını yaparken yakalandılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser niteliğinde kitabın satışı için pazarlık yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkında 'tarihi eser' niteliğinde kitap satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, bir otomobilde bulunan tarihi eser olduğu değerlendirilen kitaba el koyarak, satış için pazarlık yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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