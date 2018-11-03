Tarihi kitabın pazarlığını yaparken yakalandılar

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da bir alışveriş merkezinin otoparkında tarihi eser niteliğinde kitabın satışı için pazarlık yapan 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir alışveriş merkezinin otoparkında 'tarihi eser' niteliğinde kitap satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, bir otomobilde bulunan tarihi eser olduğu değerlendirilen kitaba el koyarak, satış için pazarlık yapan 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
FOTOĞRAFLI
Selim Demiroğlu öldürüldü
Son dakika! Türkiye'nin Uganda Büyükelçisi geri çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş 'andımız' açıklaması
ABD'de iğrenç olay! Uçakta tecavüze uğradı
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum