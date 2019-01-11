TARİHİ KONAK KÜL OLDU

DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, 2 katlı tarihi ahşap bina alev alev yandı.

Yangın, öğle saatlerinde, Akçakoca Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Akçakoca’nın tarihi mahallesi olarak bilinen mahallede Ayhan Özdemir’e ait olan ve kimsenin yaşamadığı 2 katlı tarihi ahşap binada belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran yangına, Akçakoca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrasında yangın söndürülürken, tarihi bina kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

