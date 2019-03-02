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Tarihi konaklar, madde bağımlıların meskeni oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 10:33 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tarihi konaklar madde bağımlılarının mekanı oldu. Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, 15 civarında tarihi binanın birçoğunun madde bağımlıların yuvası haline geldiğini söyledi.

Tarihi konaklar, madde bağımlıların meskeni oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tarihi konaklar madde bağımlılarının mekanı oldu. Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, 15 civarında tarihi binanın birçoğunun madde bağımlıların yuvası haline geldiğini söyledi.
Kentin merkezindeki Fevzipaşa Mahallesi'ndeki bazı binalar, 2007'de Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'tarih bina' olarak tescillendi ancak aradan geçen 12 yılda bu binaların çoğu restore edilmedi. Bu süreçte yapılar madde bağımlılarının uğrak yeri haline geldi. Mahalle Muhtarı Sıddık Gemci, 'Geç Osmanlı' yapılarından olan konakların sahiplerinin çoğunun maddi durumunun iyi olmadığı için restore edilmediğini, durum böyle olunca da binaların kaderine terk edildiğini belirtti.
YIKILMAK ÜZERE
Bakımsızlıktan dolayı bazıları yıkılmak üzere olan ve bu nedenle de çevresine uyarı levhalarının asıldığı konakların tescil edilirken çevresinin de sit alanı ilan edildiğini, bu nedenle civardaki evlerde izinsiz tadilat yapılamadığını kaydeden Sıddık Gemci, birçok kişinin evini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.
'MUHATAP BULAMIYORUZ'
Mahallede 15 civarında tarihi bina bulunduğunu ve bunların birçoğunun da madde bağımlıların yuvası haline geldiğini ifade eden Gemci, konakların çevresinde sahipleri tarafından terk edilmiş birçok metruk binanın da yer aldığını kaydetti. Yetkililere seslenen Gemici, şöyle devam etti: "Bundan 25 sene önce çıkan tarihi varlıkları koruma kanunu ile bakanlık tarihi binaları korumaya almış. Bunun yanında etrafını da sit alanı ilan etmiş. O kadar metruk yapılarımız ortaya çıktı ki atık madde bağımlılarının yatağı oldu, onları da kovalamaktan yorulur hale geldik. Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Eğer koruma altına aldıysa devlet korusun. Yok koruma altına almadıysa böyle ölüme terk ediyorsa da bıraksın vatandaş evini yapsın otursun. Ne yapacağımızı şaşırdık, muhatap bulamıyoruz. Madde bağımlıları buralara girdikten sonra ateş yakıp yangın çıkarıyorlar. Korumaya alınmış bu metruk yapı yandığı zaman yanındakilere de zarar veriyor."
FOTOĞRAFLI

Tarihi konaklar, madde bağımlıların meskeni olduTarihi konaklar, madde bağımlıların meskeni olduTarihi konaklar, madde bağımlıların meskeni olduTarihi konaklar, madde bağımlıların meskeni oldu

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