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Tarihi konakları soydular

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu ilçesinde bağlı Yörük köyünde 4 tarihi konak ve bir eve giren hırsızlar; halı, musluk başları, saat gibi ve birçok değerli eşyayı çaldı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 117 tescilli yapının bulunduğu Yörük köyünde muhtar İbrahim Sarı, fotoğraf çekmek isteyen üniversite öğrencileri için açtığı Muratoğlu Konağı’na hırsız girdiğini fark etti.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Safranbolu ilçesinde bağlı Yörük köyünde 4 tarihi konak ve bir eve giren hırsızlar; halı, musluk başları, saat gibi ve birçok değerli eşyayı çaldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 117 tescilli yapının bulunduğu Yörük köyünde muhtar İbrahim Sarı, fotoğraf çekmek isteyen üniversite öğrencileri için açtığı Muratoğlu Konağı’na hırsız girdiğini fark etti. Muhtar Sarı, jandarmaya ihbarda bulunurken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede hırsızların, 4 tarihi konak ile bir eve girdikleri ve musluk, halı, saat gibi birçok eşyayı çaldıkları belirlendi.
Yapılan çalışma sonucunda hırsızlık şüphelileri B.Ö. (38) ve Ş.T.Y (26) yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılardan B.Ö verdiği ifadesinde, kilimleri Ankara’da birine 2 bin 500, muslukları ve bakır eşyaları hurdacıya bin bin liraya sattığını ve pişman olduğunu söyledi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Köy muhtarı İbrahim Sarı, hırsızların 5 eve girdiğini söyledi.
Konakların banyo, lavabo bataryalarını, kilimlerini, bakırlarının çalındığını ifade eden Sarı, "Sağ olsun İlçe Jandarma Komutanlığımız, kaymakamlığımız çok ilgilendi. Üniversiteden öğrenciler gelmişti, orayı açtığımızda gördük. Darmadağın olmuş. Odaları girdik, banyo bataryalarını sökmüşler, 8 odası var ve hepsini sökmüş. Ardından İlçe Jandarmaya haber verdik, hırsızı yakaladılar. Mahkemeye çıkmış mahkeme serbest bırakmış. Çalınan mallardan da geriye aldığımız bir şey olmadı. Malları internet üzerinden sattığını söylüyormuş. Geri alamadık köy olarak mağduruz" dedi.
Ev sahiplerinin yaz aylarında köye geldiğini aktaran Sarı, şunları kaydetti:
"117 tane tescilli evimiz var. Köy koruma altında. Bu giren hırsız genelde tarihi eserleri alıyor. Hırsızlığı önlemek için giriş ve çıkışlarla birlikte belirli yerlere kamera taktırıyoruz. Köyümüzde hanelerden ve İstanbul’da bulunan vakfımızdan yardımla kameraları kurmak zereyiz. 45 tane tarihi kilim var. İfadesinde bunları sattığını söylüyor bunların da hiçbiri gelmedi."

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