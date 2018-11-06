HABER

Tarihi konakta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 07:33 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi - Evden bulunan ve son anda kendisini dışarı atmayı başaran kişi, evde arkadaşının olduğunu belirtince arama çalışması başlatıldı - Evdeki kişinin arkadaşını kurtarmaya çalışması ve komşulardan yardım istemesi çevredeki güvenlik kameralarına yansını

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında, tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Karaali Mahallesi Akpınar Sokağı'nda Bayram Akın'a ait yaklaşık 150 yıllık konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde bulunan Emre K, yangını fark edip kendisini konağın penceresinden atarak kurtardı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve polis ekipleri geldi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu alevleri kontrol altına alabildi.

Bu sırada binanın elektriğini kesmek isteyen görevlilerin üzerine çatı çöktü. Çatının altına kalmaktan son anda kurtulan bir görevli, başındaki kask sayesinde olayı yara almadan atlattı.

Emre K'nin konakta arkadaşı Kadir U'nun olduğunu ve çıkamadığını iddia etmesi üzerine ise polis, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yangında konak, kullanılamaz hale geldi.

- Yangın güvenlik kamerasında

Yangının başlaması ve Emre K'nin kurtulması ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda, konaktan dumanların yükseldiği, Emre K'nin pencereden atlayıp komşulardan yardım istediği, içeride olduğunu iddia ettiği arkadaşını kurtarmak için binanın kapısını kırdığı ve konağa girmek için mücadele ettiği görülüyor.

PARTNERTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyorTurkcell Spor Toto ihalesine katılıyor
Yıldız Ülkü bebeğin feci ölümü!Yıldız Ülkü bebeğin feci ölümü!
Türkiye'deki Suriyeliler raporu: "Savaş bitse bile dönmeleri oldukça zor"Türkiye'deki Suriyeliler raporu: "Savaş bitse bile dönmeleri oldukça zor"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu tarihi konak yangın

En Çok Okunan Haberler

Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Gürcistan'da korkutan deprem! 5.0 ile sallandılar

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Bella'dan sınırları zorlayan iç çamaşırlı paylaşım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Yeni kurulan üniversitelere kadro

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'Satılık böbrek' ilanları günden güne artıyor! Borç batağına batan böbreğine sarılıyor!

'Satılık böbrek' ilanları günden güne artıyor! Borç batağına batan böbreğine sarılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yaşar Büyükanıt'tan 'savcı Sarıkaya' yorumu: Allah'ından bulsun, son nefesimde bile affetmeyeceğim

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk: AK Parti'de rekabet bazı yerlerde centilmenlik dışına çıktı

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Terörist Selim Demiroğlu’nun öldürüldüğünü duyunca: Hayatımızı çaldı belasını buldu

Sayıştay’da denetim başındaki isim değişti

Sayıştay’da denetim başındaki isim değişti

Adana'da özel harekat timi şafak baskını yaptı!

Adana'da özel harekat timi şafak baskını yaptı!

Beykoz'daki villada 2 milyon değerinde uyuşturucu bulundu

Beykoz'daki villada 2 milyon değerinde uyuşturucu bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.