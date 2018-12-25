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Tarihi konakta yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2018 07:23 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 168 yıllık bir konakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan yangında tarihi bir konak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Kirişçi Sokağı'nda Hayri ve Müjgan Şenol kardeşlere ait üç katlı konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evdeki kiracıların durumu fark etmesinin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Yangın, Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin de katıldığı çalışmalar sonucu yaklaşık iki saatte söndürüldü.

İlçede 1850 yılında yapılan ve birkaç sene önce restore edilen konağın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Karabük Safranbolu tarihi konak yangın

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