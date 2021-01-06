Tarihi Kongre Oturumuna Ara Verildi

ABD Kongresi'nin her iki kanadı, Demokrat Partili Joe Biden'ın 3 Kasım seçimlerinde aldığı Seçiciler Kurulu oylarını tescillemek üzere Başkan Trump'ın seçim sonucunu geri çevirme çabalarını sürdürdüğü bir ortamda ortak düzenlenen ve Washington'da yerel saatle 13.00'te başlayan oturumda biraraya geldi. Ancak yaklaşık 1,5 saat sonra Trump yanlısı göstericilerin Kongre binasına girmesi üzerine oturuma ara verildi.

Oturum nasıl başladı?

Başkan Yardımcısı Mike Pence, Joe Biden'ın seçim zaferinin resmi olarak tescilleneceği Kongre'deki ortak oturumun açılışını yaptı. Pence, Seçiciler Kurulu oylarını tek taraflı olarak reddetmesi yönünde Başkan Trump'tan gelen talebi geri çevirdi.

Başkan Trump'ın Kongre oturumu sırasında seçim sonucunu reddetmesi yönünde baskılarına maruz kalan Başkan Yardımcısı Pence, yayınladığı açıklamada, seçimlerin ”bütünlüğüne” ilişkin kaygıları paylaştığını ancak Seçiciler Kurulu oylarını tek tarafı olarak kabul ya da reddetmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Amerikan Anayasası, Başkan Yardımcısı Pence'e, seçim sonuçlarını tek taraflı olarak geri çevirme yetkisi tanımıyor.