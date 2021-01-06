Tarihi Kongre Oturumuna Ara Verildi

ABD Kongresi'nin her iki kanadı, Demokrat Partili Joe Biden'ın 3 Kasım seçimlerinde aldığı Seçiciler Kurulu oylarını tescillemek üzere Başkan Trump'ın seçim sonucunu geri çevirme çabalarını sürdürdüğü bir ortamda ortak düzenlenen ve Washington'da yerel saatle 13.00'te başlayan oturumda biraraya geldi. Ancak yaklaşık 1,5 saat sonra Trump yanlısı göstericilerin Kongre binasına girmesi üzerine oturuma ara verildi.
Oturum nasıl başladı?
Başkan Yardımcısı Mike Pence, Joe Biden'ın seçim zaferinin resmi olarak tescilleneceği Kongre'deki ortak oturumun açılışını yaptı. Pence, Seçiciler Kurulu oylarını tek taraflı olarak reddetmesi yönünde Başkan Trump'tan gelen talebi geri çevirdi.
Başkan Trump'ın Kongre oturumu sırasında seçim sonucunu reddetmesi yönünde baskılarına maruz kalan Başkan Yardımcısı Pence, yayınladığı açıklamada, seçimlerin ”bütünlüğüne” ilişkin kaygıları paylaştığını ancak Seçiciler Kurulu oylarını tek tarafı olarak kabul ya da reddetmesinin doğru olmadığını kaydetti.
Amerikan Anayasası, Başkan Yardımcısı Pence'e, seçim sonuçlarını tek taraflı olarak geri çevirme yetkisi tanımıyor.
Pence, oturumdan önce Kongre üyelerine gönderdiği açıklamasında, ”Amerikan başkanını seçen Amerikan halkının hür ve adil seçimler yapılmasını ve seçim usulsüzlüklerinin soruşturulmasını talep etmek için her türlü hakka sahiptir. Kaygıların Kongre'de adil ve açık şekilde gündeme getirilmesini sağlamak, benim görevimdir. İtirazlar dinlenecek, kanıtlar sunulacak, Amerikan halkının seçilmiş temsilcileri kararını verecek. Kimileri Başkan Yardımcısı olarak oyları tek taraflı şekilde kabul ya da reddedebileceğime inanıyor. Vardığım hüküm şudur ki, anayasayı desteklemek ve savunmak için ettiğim yemin, hangi Seçiciler Kurulu oylarının sayılacağı, hangilerininse sayılmayacağı yönünde tek taraflı yetki kullanmamı engelliyor. Benim oynadığım rol çoğunlukla simgesel olsa da Kongre'nin rolü çok daha farklı. Yasalar uyarınca itiraz hakkını kullanmak ve kanıt sunmak için öne çıkan Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerinin bu çabalarını memnunlukla karşılarım. Temsilciler Meclisi ve Senato üyeleri tarafından gündeme getirilecek itirazların uygun şekilde ele alınmasını garanti edeceğim” ifadelerine yer verdi.
Seçiciler Kurulu oylamasının sonuçlarının sunumuna, eyaletlerin alfabetik sıralamasına göre Alabama eyaletiyle başlandı. Cumhuriyetçi Partililer, Arizona eyaletinin Seçiciler Kurulu oylamasının sonuçlarına itiraz etti. Oturuma ara verilmeden önce, bu itirazların 3 Kasım başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın galip geldiği Michigan, Wisconsin, Georgia, Pennsylvania ve Nevada için de tekrarlanması bekleniyordu.
2024 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den aday adayı olması olasılığı yüksek Teksas Senatörü Ted Cruz ve Missouri Senatörü Josh Hawley'nin başını çektiği 11'i Senatör, en az 100'ü ise Temsilciler Meclisi üyesi bir grup Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesi, Kongre'deki tescil sürecine ititaaz ediyor.
Öte yandan Senato Çoğunluk Lideri Kentucky eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü Mitch McConnell, Joe Biden'ın Seçiciler Kurulu zaferini engelleme girişiminde bulunan Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerine yönelik sert bir eleştiride bulundu. McConnell, bu çabaların Amerika'ya büyük zarar verdiğini söyledi.
Senato Çoğunluk Lideri, Seçiciler Kurulu oylarının tescillenme sürecinin başında yaptığı açıklamada, ”Üzerimize vazife edinip kendimizi ulusal seçim kurulu olarak ilan edemeyiz. Seçmenler, mahkemeler, eyaletler, hepsi sözünü söyledi. Eğer bu sözleri geri çevirirsek ülkemize kalıcı olarak zarar vermiş oluruz” ifadelerini kullandı.
Ted Cruz, Biden'ın seçim zaferini kabul eden ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerini seçim sonuçlarına itiraz etmeme çağrısı yapan Senato Çoğunluk Lideri McConnell'a muhalefet ediyor. Cumhuriyetçiler'in sergiledikleri zıt tutum, parti içinde bölünmelere yol açıyor.
Başkan Trump'ın görevde kalabilmek için yürüttüğü çabaların yoğunlaşması, geleneksel olarak simgesel öneme sahip ve rutin olarak kabul edilen oturumun olağanüstü şartlar altında düzenlenmesine yol açtı.