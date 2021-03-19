Tarihî köprü hırsızları kameraya yakalandı

Bursa’da sanat çarşısı olarak kullanılan tarihî Irgandı köprüsüne hırsızlar dadandı.

Bursa’da yüzyıllar boyunca doğal afetler ile savaşlara direnerek şehrin geçmişine şahitlik eden 579 yıllık Irgandı çarşılı köprüsüne son dönemde hırsızlar dadandı. Köprünün bakır kablolarını çalan hırsızlar, daha sonra köprüdeki dükkânların ısıtma ve soğutmasını sağlayan 100 bin lira değerindeki klimanın motorunu çaldı. Bununla da yetinmeyen hırsızlar, en son köprünün tuvaletlerinin musluklarını ve esnafın malzemelerini çaldı. Tarihî köprünün malzemelerini çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Çarşı esnafı yetkililerden çarşıya bir güvenlik görevlisi tahsis etmesini istiyor. Irgandı köprüsü yöneticisi Fatih Alim Daşpınar, "Bu köprü gece kapandığı zaman izbe bir mekâna dönüşüyor. Bazı kötü niyetli insanlar bu ıssızlığı fırsat bilip değerli şeyleri çalmaya çalışıyorlar. Ben burada bir yıllık esnafım. Bir yılda 3 defa hırsızlık oldu. Köprünün bakır kablolarını, klima motorunu ve tuvaletlerin musluklarını çaldılar. Hırsızlar güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi. Biz belediyeden buraya güvenlik görevlisi tahsis etmesini istiyoruz" dedi.

