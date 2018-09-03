Tarihi köprü yeni evli çiftlere stüdyo oldu

Mehmet AYDIN/MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta yeni evlenen çiftler, düğün törenlerinin öncesinde tarihi Murat Köprüsü'nde fotoğraf çektiriyor.

Merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan tarihi Murat köprüsü, evlenen çiftlerin vazgeçilmez çekim mekanı oldu. Düğün öncesinde gelinlik ve damatlıklarıyla tarihi Murat Köprüsü'ne gelen yeni çiftler, çektirdikleri fotoğraflarla en mutlu günlerini ölümsüzleştiriyor.

Tarihi köprüye gelerek fotoğraf çeken damat Aytaç Karakaya, kentin en güzel mekanlarından biri olduğu için burada fotoğraf çekilmek istediklerini söyledi.

Tarihi Murat Köprüsü tesislerini işleten Nimet Arslan, Muş, Bingöl, Bitlis gibi civar il ve ilçelerde evlenen çiftlerin köprüyü stüdyoya çevirdiğini belirtti. Özellikle hafta sonlarında 20'den fazla gelin ve damadın köprüye geldiğini bildiren Arslan, "Burası yeni evli çiftlerin akınına uğruyor. Bölgeyi gezmek için gelenler gelin ve damatları görünce 'Köprüden geçti gelin' türküsünü söylüyor. İlgiden işletmeci olarak biz de çok memnunuz" diye konuştu.

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