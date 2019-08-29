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Tarihi köprüde onarım çalışmaları başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 17:09 | Son Güncelleme

Bartın’ın Amasra ilçesinde Roma döneminde yapılan ve Amasra Müzesi kayıtlarına göre gençlerin olimpiyatlarda şans için kullandığı tarihi Kemerdere Köprüsü onarılarak turizme kazandırılacak.Bartın’ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait ikinci köprü olan Kemerdere Köprüsü’nde de onarım çalışmalarına başlandı.

Tarihi köprüde onarım çalışmaları başladı

Bartın’ın Amasra ilçesinde Roma döneminde yapılan ve Amasra Müzesi kayıtlarına göre gençlerin olimpiyatlarda şans için kullandığı tarihi Kemerdere Köprüsü onarılarak turizme kazandırılacak.
Bartın’ın Amasra ilçesinde Roma dönemine ait ikinci köprü olan Kemerdere Köprüsü’nde de onarım çalışmalarına başlandı. Köprünün ormanlık alanda kalması nedeniyle yaşanan hukuki sürecin tamamlanması ile birlikte başlayan çalışmalar, 4-5 aylık süreçte tamamlanarak tarihi köprü turizme kazandırılacak. Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda öncelik olarak köprünün kendi yapısı korunacak. Daha sonrasında ise köprünün aslına uygun hale getirilmesi çalışmaları bitirilecek. Roma döneminde olimpiyatlara katılan sporcuların şans getirmesi için üzerinden geçtiği köprü, daha sonra turizme açılacak.
Amasra’ya 3 kilometre uzaklıkta bulunan köprünün Roma dönemine ait olduğunu belirten Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran, “Yıllar içerisinde büyük tahribata uğramıştı. Şimdi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından tadilat ve restorasyon projesi yapıldı. Bu köprü inşallah önümüzdeki sezon tadilat bitirilince hizmete açılacak. Köprü antik yol üzerinde bulunuyor. Bu köprünün etrafında bilinen tarihe göre olimpiyatlara giden gençler hazırlıklarını burada yaptığı bilinir” dedi.

Tarihi köprüde onarım çalışmaları başladı

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