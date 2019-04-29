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Tarihi köprüde sürpriz evlenme teklifi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 10:05 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da sürpriz yapmak isteyen gençler, eş adaylarını tarihi köprülere götürüp evlilik tekliflerinde bulunmaya başladı.

Diyarbakır’da sürpriz yapmak isteyen gençler, eş adaylarını tarihi köprülere götürüp evlilik tekliflerinde bulunmaya başladı. Diyarbakır’da yaşayan öğretmen Mahmut Erbay da, tarihi On Gözlü Köprü üzerinde kız arkadaşına mumlardan hazırladığı kalp altında evlenme teklifinde bulundu.
Diyarbakır’da yaşayan öğretmen Mahmur Erbay, kendisi gibi öğretmen olan kız arkadaşı Fatma Aslan’a evlilik teklifi için bir sürpriz hazırladı. Yakın çevresini de sürprizine dahil eden Erbay, Aslan’ı On Gözlü Köprü’nün üzerine götürdü. Dicle Nehri üzerinde bulunan tarihi On Gözlü Köprü’ye gelen Erbay’ın yakınları, sürpriz evlilik teklifi için hazırlık yaptı. Erbay da kız arkadaşı Aslan’ı arkadaşlarıyla oturma bahanesiyle alarak On Gözlü Köprü’ye geldi. Mumlarla yaptığı kalp önüne gelen Erbay ve Aslan çifti, konfetilerin patlamasıyla sürpriz evlilik teklifi gerçekleşti. Şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşayan Aslan, parmağına yüzük takılmasının ardından vatandaşların alkışları eşliğinde evlilik teklifini kabul etti.
Mahmut Erbay, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zamandır evlilik teklifi yapmayı düşündüğünü, sonunda evlilik teklifi yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, dünyanın en mutlu erkeği olduğunu söyledi.
Fatma Aslan ise, evden arkadaşlarıyla oturacaklarını düşünerek çıktılarını, burada sürpriz evlilik teklifi aldığını ve çok heyecanlı olduğunu kaydederek emeği geçenlere teşekkür etti.
Çift daha sonra On Gözlü Köprü üzerinde dans etti.

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