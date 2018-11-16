HABER

Tarihi köprüde yıkılma riski

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 12:46 | Son Güncelleme

TRABZON'da, çevresinde peyzaj ve kentsel dönüşüm çalışması yürütülen Roma dönemine ait Tabakhane Köprüsü'nün çıkışındaki yolda su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi.

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, çevresinde peyzaj ve kentsel dönüşüm çalışması yürütülen Roma dönemine ait Tabakhane Köprüsü'nün çıkışındaki yolda su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi. Çökmenin köprüyü tehdit etme riskine karşın yol ve köprü trafiğe kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

Ortahisar ilçesinde bulunan Roma dönemi miraslarından tarihi Tabakhane Köprüsü önceki gün meydana gelen çıkışındaki su borularının patlamasıyla tehlike atlattı. Çevresinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen köprünün çıkışındaki yol, yerin altından geçen su borularının patlaması nedeniyle çöktü. Üzeri kesme taşla döşeli yol tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çökmeden dolayı tarihi köprüde hasar oluştuğu iddia ediliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Belediye yetkilileri, yoldaki çökmenin Tabakhane Köprüsü yakınındaki yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Belediye yetkilileri çökmeye, çevrede yürütülen proje kapsamındaki inşaatın neden olmadığını savunurken onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve köprüdeki riskin ortadan kaldırılacağını duyurdu.

ESNAFLARDAN KÖPRÜ KORUNSUN ÇAĞRISI

Tarihi köprü çıkışında meydana gelen çökmeden dolayı yolun araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle mağdur olduklarını belirten esnaf da yol ve köprüde önlem alınmasını istedi.

Habip Canım, "Tarihi Tabakhane Köprümüz sürekli bu halde, ne yapacağımızı biz de şaşırdık esnaf olarak. Yakın zamanda bir su patlaması oldu. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Trafik kapalı biz de esnaf olarak mağduruz" dedi.

Tarihi köprünün zarar görmemesi için önlem alınmasını isteyen Firdevs Akyol da "Esnafım. Bu yolun kapatılması beni etkiledi. Buradaki yol çalışması da biraz uzadı. Tarihi köprü zarar görmeden en kısa sürede bu sorunun giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kemal Özel ise tarihi Tabakhane Köprüsü’nde anıları olduğunu belirterek, bakımının yapılmasını istedi. Özel, "Bu köprü çok eski bir köprü, köprünün anısı var. Bu köprünün bakımının yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TABAKHANE KÖPRÜSÜ

Tabakhane Köprüsü, Tabakhane Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Köprünün batı ayağı Ortahisar'a kuruludur. Yapım tarihi Roma döneminde 1’inci yüzyıla kadar inmektedir. Köprü bugünkü haline 19’uncu yüzyılda kavuşmuştur. İki kademeli olarak yapılmış köprünün, ilk kademesi tek göze sahiptir. İkinci kademede ise altı oval kemerli göz mevcuttur. Zaman içinde pek çok onarım geçirerek günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldıSon dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı
Eski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezasıEski fabrikada tombala oynayan 74 kişiye para cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

Samsun'da bekar evinde hayatlarının şokunu yaşadılar!

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Profesörlere gözaltıda şok detaylar! 'Profesyonel eylemciler getirttiler'

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Alaattin Çakıcı örgütüne operasyon!

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Merzifon'da rezaletin fotoğrafı...

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Vişneli Tayfır yeniden Meclis'te!

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

Muhtarın Facebook hesabı dolandırıcıların eline geçince olanlar oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.