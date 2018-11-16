Tarihi köprüde yıkılma riski

Ortahisar ilçesinde bulunan Roma dönemi miraslarından tarihi Tabakhane Köprüsü önceki gün meydana gelen çıkışındaki su borularının patlamasıyla tehlike atlattı. Çevresinde kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışma yürütülen köprünün çıkışındaki yol, yerin altından geçen su borularının patlaması nedeniyle çöktü. Üzeri kesme taşla döşeli yol tedbir amacıyla araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Çökmeden dolayı tarihi köprüde hasar oluştuğu iddia ediliyor. Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Belediye yetkilileri, yoldaki çökmenin Tabakhane Köprüsü yakınındaki yolun altından geçen su borusunun patlaması sonucu meydana geldiğini tespit ettiklerini söyledi. Belediye yetkilileri çökmeye, çevrede yürütülen proje kapsamındaki inşaatın neden olmadığını savunurken onarım çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve köprüdeki riskin ortadan kaldırılacağını duyurdu.

Selçuk BAŞAR- Uğur AYDIN/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, çevresinde peyzaj ve kentsel dönüşüm çalışması yürütülen Roma dönemine ait Tabakhane Köprüsü'nün çıkışındaki yolda su borusunun patlaması sonucu çökme meydana geldi. Çökmenin köprüyü tehdit etme riskine karşın yol ve köprü trafiğe kapatılarak onarım çalışması başlatıldı.

ESNAFLARDAN KÖPRÜ KORUNSUN ÇAĞRISI

Tarihi köprü çıkışında meydana gelen çökmeden dolayı yolun araç ve yaya trafiğine kapatılması nedeniyle mağdur olduklarını belirten esnaf da yol ve köprüde önlem alınmasını istedi.

Habip Canım, "Tarihi Tabakhane Köprümüz sürekli bu halde, ne yapacağımızı biz de şaşırdık esnaf olarak. Yakın zamanda bir su patlaması oldu. Bir an önce yapılmasını istiyoruz. Trafik kapalı biz de esnaf olarak mağduruz" dedi.

Tarihi köprünün zarar görmemesi için önlem alınmasını isteyen Firdevs Akyol da "Esnafım. Bu yolun kapatılması beni etkiledi. Buradaki yol çalışması da biraz uzadı. Tarihi köprü zarar görmeden en kısa sürede bu sorunun giderilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kemal Özel ise tarihi Tabakhane Köprüsü’nde anıları olduğunu belirterek, bakımının yapılmasını istedi. Özel, "Bu köprü çok eski bir köprü, köprünün anısı var. Bu köprünün bakımının yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TABAKHANE KÖPRÜSÜ

Tabakhane Köprüsü, Tabakhane Deresi üzerinde inşa edilmiştir. Köprünün batı ayağı Ortahisar'a kuruludur. Yapım tarihi Roma döneminde 1’inci yüzyıla kadar inmektedir. Köprü bugünkü haline 19’uncu yüzyılda kavuşmuştur. İki kademeli olarak yapılmış köprünün, ilk kademesi tek göze sahiptir. İkinci kademede ise altı oval kemerli göz mevcuttur. Zaman içinde pek çok onarım geçirerek günümüze kadar ayakta kalabilmiştir.

